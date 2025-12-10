85歳アル・パチーノが結婚の噂否定、最近“結婚指輪らしきもの”つけていたと話題に

アル・パチーノ（85歳）が、先日浮上した結婚の噂を否定した。最近、結婚指輪らしきものをつけていたことで、式を挙げたのではないかと噂されていた。



しかし、代理人がピープル誌に「アル・パチーノは結婚していません」とコメントを出している。



アルは先日、レオナルド・ディカプリオやテヤナ・テイラーの最新映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」のイベントでも結婚指輪らしきものをつけていた。アルにはパートナーのヌーア・アルファラとの間に2歳の息子がいる。



そんな結婚の噂も出ていたアルだが、つい先日には、10月に他界したダイアン・キートンと結婚しなかったことを「後悔」していると口にしていたことで話題となっていた。