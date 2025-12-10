ジェシカ・アルバ、「ファンタスティック・フォー」のヌードシーンは“屈辱”だった
ジェシカ・アルバ（44歳）は、映画「ファンタスティック・フォー 超能力ユニット」（2005年）でのヌードシーンを「屈辱」に感じているという。
「かなり保守的な」家庭で育ったというジェシカは、インヴィジブル・ウーマンことスー・ストーム役を演じた同作で、橋のシーンでヌードになったことを「後悔した」と明かしている。
サウジアラビアで開かれた紅海国際映画祭で行われたイベントで、ジェシカはこう語った。
「彼女が橋で復活したシーンは大嫌いだった。彼女は橋の上で裸だったの」
「実生活ではひどく屈辱的だった。私はかなり保守的な家で育ったし、私はあまりさらけ出すタイプじゃないから。だから当時は『これは嫌』って感じで、何週間もあのシーンを後悔した」
しかし、2005年公開の同作で性別におけるステレオタイプを覆すスー役を演じられたことはとても嬉しかったそうで、特にスタントシーンは楽しんだと明かしている。
