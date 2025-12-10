きょうもユーロドルは方向感のない値動きが続いており、１．１６ドル台でのレンジ取引を継続している。１００日線が１．１６４５ドル付近に来ており、その付近での一進一退の展開が見られている。前日はＥＣＢ理事の次の行動は利上げとの発言に反応も見せていたが、基本的には明日のＦＯＭＣの結果待ちではある。ＥＣＢはしばらく政策を据え置くとの見方が多い。



ＥＵが凍結中のロシア資産をウクライナ向けの金融支援に充てる場合、ユーロが下押し圧力を受ける可能性があるとの指摘が出ている。こうした措置は、投資先としてのユーロ圏の魅力を損なわせ、長期的にはユーロそのものにダメージを与える恐れがあるという。さらにユーロの安全通貨としての地位も脅かすとの懸念も示した。



代替策として、ＥＵ加盟国が共同債を発行しウクライナ支援を賄う案もあるが、これも問題を引き起こす可能性があるという。



なお、凍結されたロシア資産は、国際的な決済機関であるユーロクリアやＥＵ域内の民間銀行口座に保管されている。



EUR/USD 1.1639 EUR/JPY 182.55 EUR/GBP 0.8740



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

