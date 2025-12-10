NY株式9日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均　　　47865.15（+125.83　+0.26%）
ナスダック　　　23605.22（+59.32　+0.25%）
CME日経平均先物　51170（大証終比：+320　+0.63%）

欧州株式9日終値
英FT100　 9642.01（-3.08　-0.03%）
独DAX　 24162.65（+116.64　+0.49%）
仏CAC40　 8052.51（-55.92　-0.69%）

米国債利回り
2年債　 　3.598（+0.023）
10年債　 　4.166（+0.002）
30年債　 　4.795（-0.007）
期待インフレ率　 　2.266（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.850（-0.012）
英　国　　4.505（-0.023）
カナダ　　3.457（+0.034）
豪　州　　4.759（+0.055）
日　本　　1.957（-0.011）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.24（-0.64　-1.09%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4244.10（+26.40　+0.63%）

ビットコイン（ドル）
94585.63（+3253.65　+3.56%）
（円建・参考値）
1483万6702円（+510368　+3.56%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ