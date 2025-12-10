ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は１２５ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間12:06）（日本時間02:06）
ダウ平均 47865.15（+125.83 +0.26%）
ナスダック 23605.22（+59.32 +0.25%）
CME日経平均先物 51170（大証終比：+320 +0.63%）
欧州株式9日終値
英FT100 9642.01（-3.08 -0.03%）
独DAX 24162.65（+116.64 +0.49%）
仏CAC40 8052.51（-55.92 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.598（+0.023）
10年債 4.166（+0.002）
30年債 4.795（-0.007）
期待インフレ率 2.266（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.012）
英 国 4.505（-0.023）
カナダ 3.457（+0.034）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.24（-0.64 -1.09%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4244.10（+26.40 +0.63%）
ビットコイン（ドル）
94585.63（+3253.65 +3.56%）
（円建・参考値）
1483万6702円（+510368 +3.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47865.15（+125.83 +0.26%）
ナスダック 23605.22（+59.32 +0.25%）
CME日経平均先物 51170（大証終比：+320 +0.63%）
欧州株式9日終値
英FT100 9642.01（-3.08 -0.03%）
独DAX 24162.65（+116.64 +0.49%）
仏CAC40 8052.51（-55.92 -0.69%）
米国債利回り
2年債 3.598（+0.023）
10年債 4.166（+0.002）
30年債 4.795（-0.007）
期待インフレ率 2.266（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.850（-0.012）
英 国 4.505（-0.023）
カナダ 3.457（+0.034）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.24（-0.64 -1.09%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4244.10（+26.40 +0.63%）
ビットコイン（ドル）
94585.63（+3253.65 +3.56%）
（円建・参考値）
1483万6702円（+510368 +3.56%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ