UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第6節 カイラト・アルマトイとオリンピアコスの試合が、12月10日00:30にアスタナ・アリーナにて行われた。

カイラト・アルマトイはエジミウソン・サントス（FW）、ギオルギ・ザリア（FW）、リカルジーニョ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオリンピアコスはアユブ・カアビ（FW）、ジェルソン・マルティンス（FW）、チキーニョ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

カイラト・アルマトイは後半の頭から2人が交代。ギオルギ・ザリア（FW）、リカルジーニョ（FW）に代わりワレリー・グロムイコ（MF）、ジョルジーニョ（FW）がピッチに入る。

62分、カイラト・アルマトイが選手交代を行う。エルキン・タパロフ（DF）からアザマト・ツヤクバエフ（FW）に交代した。

62分、オリンピアコスは同時に2人を交代。チキーニョ（MF）、ダニエル・ポデンス（FW）に代わりメヘディ・タレミ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）がピッチに入る。

73分、ついに均衡が崩れる。オリンピアコスのメヘディ・タレミ（FW）のアシストからジェルソン・マルティンス（FW）がゴールが生まれオリンピアコスが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、オリンピアコスが0-1で勝利した。

なお、カイラト・アルマトイは70分にアザマト・ツヤクバエフ（FW）に、またオリンピアコスは14分にサンティアゴ・ヘッツェ（MF）、35分にジュリアン・ビアンコン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2025-12-10 02:30:23 更新