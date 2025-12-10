パドレスからＦＡとなっている元阪神のロベルト・スアレス投手（３４）がドジャース、カブス、ブルージェイズなどで争奪戦の様相を呈していることが８日、明らかになった。すでにドジャース、ブルージェイズが獲得に興味を示していることが伝えられていた中、フランシス・ロメロ記者が自身のＸで「カブスがまだクローザー市場を探っているという話を聞き、スアレスが理想的な候補者の一人として挙げられている」と発信した。

ドジャースは昨オフに新守護神候補として獲得した左腕のスコットが不振。同時に補強したイエーツ、２年契約を結んだトライネンらも精彩を欠き、救援陣の防御率４・２７。ブルペン強化を補強ポイントに挙げる中で、スアレスが候補の１人として浮上していた。

スアレスはソフトバンク、阪神でプレーし、２２年からメジャー移籍。パドレスでの４シーズンで、通算２０６試合で２２勝１３敗７７セーブ、防御率２・９１。今季は７０試合でリーグ最多の４０セーブ。シーズン終了後にオプトアウトの権利を行使して残り２年１６００万ドル（約２５億円）の契約を破棄し、ＦＡになっていた。