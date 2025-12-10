大リーグの球団幹部や代理人らが一堂に会するウインターミーティング（WM）が9日（日本時間10日）、フロリダ州オーランドで行われ、代理人のスコット・ボラス氏（73)が取材に対応した。

巨人からポスティングシステムを利用しての大リーグ移籍を目指す岡本和真内野手（29）について、ボラス氏は「市場価値については話さない。ただ、内野（dirt）を守れてパワーがある選手がどれほど価値のある存在か、想像できるだろう」と語った。

「パワーというのは非常に需要がある。内野で守れて、パワーがある選手はとても求められている。フリーエージェント市場で、コーナーを守れて30本塁打を期待できる選手はほんの少ししかいない」と岡本の希少性を強調。その上で「多くの球団は岡本を三塁手として見ている。彼の守備に非常に感銘を受けているからだ。そしてもちろん、三塁と一塁をこなせる多用途性のある選手と見ている球団もあるが、ほとんどは三塁で評価している。（岡本は）どちらにもオープンだ。両方を選択肢として持っている」と語った。

ボラス氏は今季メッツで38本塁打を放ち、一塁を守るピート・アロンソ内野手を顧客に持つ。アロンソの契約と岡本の契約の関連性を問われると「右打ちのパワーを必要としている球団は数多くある。だから、岡本に興味を持っていて、ピート（アロンソ）には興味がない球団もあれば、その逆もある。そして両方に興味を持っている球団もいくつかある。私たちは彼らにこう言う。“どう動きたいのか、どうしたいのか教えてくれ”と。球団は両方の選手を同時に獲得することはできないが、どちらかを追い、その意向を私たちに知らせてくる」と語った。

岡本については「（現在は）日本にいる。近日中にこちらに来る。細かいことは言わないが、近いうちに来る。1月初旬に契約期限があるから、そのためにこちらに来なければならない」と語った。

また、今井達也投手とともに、WBCへの出場を問われたボラス氏は「それは選手に任せている。彼らがその判断をする。所属球団とも話し合って、参加するかどうかを決める」と話した。

交渉期限は来年1月4日午後5時（日本時間1月5日午前7時）までとなっている。