その後、ドル円は１５７円手前と本日高値圏での推移となっている。本日は植田総裁の英ＦＴ紙でのインタビューが伝わっていたが、利上げに含みを持たせた発言を行っていた。市場では今月の日銀決定会合での利上げ期待を高めているものの、円キャリー取引への期待は根強く、ドル円は２１日線を上回り、再び上値追いの動きが見られている。



ドル円は本日で３日続伸となっているが、高値を切り上げながらボリンジャーバンド上限付近で推移している。そのような中、テクニカル勢からは再び強気基調へ転換したとの見方も出ている。ただ、過熱感も否めず、短期的な上値余地と過熱感の両方が意識される局面。目先は１１月２０日高値の１５７．９０円付近が上値抵抗として意識される。



USD/JPY 156.91 EUR/JPY 182.59

GBP/JPY 208.88 AUD/JPY 104.35



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

