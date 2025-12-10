日経225先物：10日2時＝90円高、5万940円
10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては284.90円高。出来高は6097枚となっている。
TOPIX先物期近は3404ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50940 +90 6097
日経225mini 50935 +100 107457
TOPIX先物 3404 +10 5893
JPX日経400先物 30760 +90 673
グロース指数先物 669 +4 567
東証REIT指数先物 売買不成立
