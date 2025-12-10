　10日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比90円高の5万940円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては284.90円高。出来高は6097枚となっている。

　TOPIX先物期近は3404ポイントと前日比10ポイント高、TOPIXの現物終値比は19.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50940　　　　　 +90　　　　6097
日経225mini 　　　　　　 50935　　　　　+100　　　107457
TOPIX先物 　　　　　　　　3404　　　　　 +10　　　　5893
JPX日経400先物　　　　　 30760　　　　　 +90　　　　 673
グロース指数先物　　　　　 669　　　　　　+4　　　　 567
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース