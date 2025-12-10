阪神・大竹耕太郎投手（30）が9日、神戸市内のトレーニング施設でやり投げトレに取り組んだ。陸上男子やり投げで五輪2大会出場をしたディーン元気（33＝ミズノ）に弟子入りし、「投げる極意」を教わった。（1）球速アップ（2）スタミナダウン防止（3）1年を通じたパフォーマンス維持につながるフォームを身につけ、現役ドラフトで猛虎加入後3度目となる2桁勝利を目指す。

お互いに投げることを職業にしている。競技は違えど、通じる部分はたくさんある。大竹は額の汗だけでなく、目も輝きっぱなしだった。日本歴代5位の84メートル66の記録を誇り、五輪2大会に出場したディーンとの合同自主トレで、「投げる極意」を教わった。

「こういう鍛え方、こういう（体への）刺激の入れ方があるんだと、発見がかなりありました。新鮮なメニューが多かった」

普段から「フレーチャ」と呼ばれるやり投げに似た器具で練習するなど、トレーニングの知識に富んだ左腕でも、好奇心をくすぐられることの連続だった。練習場所は室内のジムで、実際にやりを投げたわけではない。尺取り虫のように背骨をウネらせて投げたり、片手で逆立ちをしたり、肋骨（ろっこつ）の高さを意識したり。野球界ではなじみがないメニューを通じ、“正しい投げ方”をするための体の使い方と鍛え方を伝授された。

「筋肉も大事だけど、力を入れる場所、タイミングで出力が変わることが分かった。力の出し方にはスキルがいると凄く感じた」

重要なのは「胴周り」。胸、背骨、腹筋などを連動させることで、球速アップ、1試合におけるスタミナダウンの防止、年間を通じた安定したパフォーマンスにつながる。そのヒントをもらった。

「今日使った3キロのメディシンボール（重いトレーニング器具）を、思うような体の動きで投げられれば、150グラムほどの野球のボールは当然、簡単に投げられる。投げることがより楽になるし、通年のコンディション維持にもなるし、一瞬のパワー発揮にもうまくいく感じがする」

ともに早大出身で、大竹が4年後輩。共通の知人である五味宏生トレーナーを介し、1日限定の合同自主トレが実現した。過去にもプロ野球投手と練習しているディーンは「地面から力をもらって胴体につなげて、そこで生んだ力を腕につなげていくというのは、やり投げも野球も共通している」と説明した。

この日は現役ドラフトが行われ、大竹は「もう3年か」と振り返った。初開催となった22年12月ソフトバンクから加入。23、24年は2桁勝利を挙げており、移籍組で3度以上の2桁勝利は、球団では4人しかいない。チームが変わったことで生まれ変わった代表例は、やり投げのように遠い到達点を目指し、自己研鑽を続ける。 （倉世古 洋平）

◇ディーン元気（でぃーん・げんき）1991年（平3）12月30日生まれ、兵庫県出身の33歳。イギリス人の父と日本人の母を持つ。小学時代は少年野球で4番打者。中学から兄の影響で陸上を始める。当初は砲丸投げと円盤投げ。市尼崎でやり投げを始め、早大3年で出た12年ロンドン五輪は10位。24年パリ五輪は予選敗退。日本選手権優勝3回。今季84メートル66をマークして13年ぶりに自己記録を更新した。1メートル82。

≪阪神選手の異種目自主トレ≫

石井は24年オフにキックボクシングに挑戦。元プロキックボクサーに師事し、パンチの感覚が投球動作に近いと実感。同時期にボルダリングにも挑戦している。

森下は24年1月、大相撲の高砂部屋に体験入門。朝稽古では四股に四苦八苦するも、股関節の使い方は野球の動作に通じると、練習に取り入れる意向を示した。

佐藤蓮は22年12月、全日本プロレスに1日限定の入門。ケガをしない体づくりを学んだ。若手レスラーのドロップキックが顔面にヒットするアクシデントも。

近本は21年オフにバック転とバック宙に挑戦。脳のイメージと実際の動きの差を埋める「コーディネーショントレーニング」の一環で、ヨガやサッカーなども実施。