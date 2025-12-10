パワー系愛され俳優マ・ドンソクが企画・原案・主演を務めるホラーアクション『悪魔祓い株式会社』（12月12日公開）より、本編映像が到着した。また、販売中のグッズ情報も併せてご紹介する。

悪魔崇拝カルト集団が台頭する街を舞台に、バウ社長（マ・ドンソク）率いる“悪魔祓い株式会社”の決死の戦いを描く本作。解禁された映像は、常連の刑事から悪魔祓い仕事を受注するシーンを切り取っている。分厚い現金の束を受け取ったバウ社長。社員のシャロンとキムに声をかけ、カメラ目線（！）で「さあ、仕事だ」とばっちりキメ顔。支度を済ませた３人が廊下で徐々に集まっていく出動シーンは大変クール。こんなにも頼もしい３人が手こずることになる強敵とは……？

本作のオリジナルグッズが「GAGA★ONLINE STORE」にて販売中。魔除けによさそうなバウ社長のアクリルスタンド、エンドロールに登場するアニメーション画像のTシャツ、韓国版ビジュアルを使用したクリアファイルセットの３種類がラインナップされている。鑑賞のお供にぜひどうぞ。

『悪魔祓い株式会社』

12月12日（金）TOHOシネマズ日比谷 他 全国ロードショー