青森県東方沖を震源とする今回の地震が発生したのは、過去にマグニチュード（Ｍ）７〜８級の地震が何度も起きている領域だ。

震源は、最大死者数が１０万人以上と推計される日本海溝・千島海溝地震の想定震源域にあり、今後さらに大きな地震が起きる恐れもあるとして、政府は警戒を強めている。

地震は、２０１１年の東日本大震災（Ｍ９・０）の震源域の北側で起きた。東日本大震災と同様、海側の太平洋プレートが陸側の北米プレートの下に沈み込もうとする境界面で発生する「海溝型地震」だった。

この領域やその周辺では、０３年に十勝沖地震（Ｍ８・０）、１９９４年に三陸はるか沖地震（Ｍ７・６）などが発生している。今回の地震は同規模の地震の記録があまりない「空白域」で発生しており、過去に割れ残ったプレート境界が破壊されたことで起きた可能性を指摘する専門家もいる。

政府の地震調査委員会の長期評価は、この領域の地震の平均発生間隔はＭ７・９程度の巨大地震で「９７年に１回」と推計している。今回と同規模のＭ７・０〜７・５程度の地震は「８・８年に１回」で、今後３０年以内の発生確率を「９０％程度以上」と評価してきた。

東北大の遠田晋次教授（地震地質学）は「これまで動いてこなかった地下深くのプレート境界がずれた可能性がある。今後、より大きな『後発地震』への警戒が必要だ」と話している。