²Î¼ê¡¦ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¡¡¥Þ¥«¥ª¤ÇÍèÇ¯1·î³«ºÅÍ½Äê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ»ß¤Ë
¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬È¿È¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢²Î¼ê¤ÎÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤¬¥Þ¥«¥ª¤ÇÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤ÎºÇ½ª¸ø±é¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î10Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥«¥ª¸ø±é¤òÃæ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ»ß¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¹â»Ô¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤ËÈ¿È¯¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¡¢ÆüËÜ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¸ø±é¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÃæ»ß¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Æ¡¢ÉÍºê¤µ¤ó¤Ï11·î29Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¾å³¤¸ø±é¤âÁ°Æü¤ËµÞ¤¤çÃæ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÍºê¤µ¤ó¤ÏSNS¤Ç¡Ö¾å³¤¸ø±é¤ËÂ³¤¡¢ºÆ¤Ó³§¤µ¤Þ¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë°¥¤·¤ß¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª¤«¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¸¥¢³ÆÃÏ¤Î³§¤µ¤Þ¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿º£¥Ä¥¢¡¼¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¤ªÆÏ¤±½ÐÍè¤Ê¤¤¤Þ¤Þ½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤³¤È¡¢°ìºÂ¡¦¥¯¥ë¡¼ÂçÊÑÌµÇ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£