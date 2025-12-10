阪神が獲得へ動いている米大リーグ・前パイレーツのカム・デバニー内野手（２８）との契約交渉が最終局面を迎えていることが９日、分かった。条件面で合意に達し、メディカルチェックなどの最終確認を行っているとみられ、間もなく“虎のデバニー”が誕生する。

待望の新助っ人加入が秒読み段階に入った。今季は圧倒的な強さでリーグ優勝を果たしたが、遊撃は小幡、木浪、熊谷、高寺が出場を分け合って、レギュラー固定に至らなかった。ウイークポイントともいえるポジションを、来季任せられそうなのがデバニー。内野全般を守ることができるユーティリティープレーヤーだが、マイナーで今季７３試合で守った遊撃が本職とあって、期待値が高い。

もちろん守備だけではない。マイナーでは今季打率・２６６、３０本塁打、６６打点の成績を残した。マイナー通算で８５本塁打をマークしているパンチ力も魅力で、打線に厚みを与える存在にもなりそうだ。

この日取材に応じた竹内球団副本部長は新助っ人との交渉状況について、「何か決まりましたらご報告いたします。できれば年内にと考えてますけど交渉ごとですし、お相手の都合もあることなので」と報告。ただ、朗報が届けられる瞬間は刻一刻と迫っている。悲願の制覇へデバニーが重要なピースになることは間違いない。

◆カム・デバニー（Ｃａｍ・Ｄｅｖａｎｎｅｙ）１９９７年４月１３日生まれ、２８歳。米国出身。１８５センチ、８８キロ。右投げ右打ち。内野手。イーロン大から１９年度ドラフト１５巡目でブルワーズから指名を受ける。２３年オフにロイヤルズ、２５年途中にパイレーツへ移籍。マイナー通算８５本塁打。今年８月にメジャーデビューを果たし、１４試合で打率・１３９、０本塁打、１打点。