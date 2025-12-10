ドジャースがメッツからＦＡとなっていた通算２５３セーブのＥ・ディアス投手（３１）と３年総額６９００万ドル（約１０８億円）で合意したと９日（日本時間１０日）、複数の米メディアが報じた。

今季は球団史上初となるワールドシリーズ連覇を達成したド軍だが、守護神として期待されたスコットが１０度のセーブ機会失敗があるなど不振。ポストシーズンになると佐々木朗希投手（２４）が９回を任されることが多かったが、来季は先発に戻ることが決まっており、リリーフ投手が補強ポイントとなっていた。

ディアスは今季６２試合で６勝３敗２８セーブ、防御率１・６３。米フロリダ州オーランドで開幕したウィンターミーティング初日だった前日８日（同９日）にはロバーツ監督が「アンドリュー（フリードマン編成本部長）とも話したが、現状のロースターに非常に自信を持っている。もちろんアップグレードの機会があれば見ているが、何か大きな一手を打たなければならないとは感じていない」などと話し、スコット復活にも自信を見せていたが、スター軍団に“最強守護神”が加わることになった。