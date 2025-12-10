ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は１４２ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式9日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均 47882.13（+142.81 +0.30%）
ナスダック 23583.28（+37.38 +0.16%）
CME日経平均先物 51175（大証終比：+325 +0.64%）
欧州株式9日GMT16:02
英FT100 9643.76（-1.33 -0.01%）
独DAX 24154.86（+108.85 +0.45%）
仏CAC40 8051.29（-57.14 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.027）
10年債 4.178（+0.014）
30年債 4.806（+0.004）
期待インフレ率 2.267（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.854（-0.008）
英 国 4.515（-0.013）
カナダ 3.457（+0.034）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.33（-0.55 -0.93%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4230.80（+13.10 +0.31%）
ビットコイン（ドル）
93006.81（+1674.83 +1.83%）
（円建・参考値）
1458万5328円（+262647 +1.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47882.13（+142.81 +0.30%）
ナスダック 23583.28（+37.38 +0.16%）
CME日経平均先物 51175（大証終比：+325 +0.64%）
欧州株式9日GMT16:02
英FT100 9643.76（-1.33 -0.01%）
独DAX 24154.86（+108.85 +0.45%）
仏CAC40 8051.29（-57.14 -0.70%）
米国債利回り
2年債 3.602（+0.027）
10年債 4.178（+0.014）
30年債 4.806（+0.004）
期待インフレ率 2.267（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.854（-0.008）
英 国 4.515（-0.013）
カナダ 3.457（+0.034）
豪 州 4.759（+0.055）
日 本 1.957（-0.011）
NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.33（-0.55 -0.93%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4230.80（+13.10 +0.31%）
ビットコイン（ドル）
93006.81（+1674.83 +1.83%）
（円建・参考値）
1458万5328円（+262647 +1.83%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ