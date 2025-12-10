NY株式9日（NY時間11:02）（日本時間01:02）
ダウ平均　　　47882.13（+142.81　+0.30%）
ナスダック　　　23583.28（+37.38　+0.16%）
CME日経平均先物　51175（大証終比：+325　+0.64%）

欧州株式9日GMT16:02
英FT100　 9643.76（-1.33　-0.01%）
独DAX　 24154.86（+108.85　+0.45%）
仏CAC40　 8051.29（-57.14　-0.70%）

米国債利回り
2年債　 　3.602（+0.027）
10年債　 　4.178（+0.014）
30年債　 　4.806（+0.004）
期待インフレ率　 　2.267（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.854（-0.008）
英　国　　4.515（-0.013）
カナダ　　3.457（+0.034）
豪　州　　4.759（+0.055）
日　本　　1.957（-0.011）

NY原油先物1 月限（WTI）
1バレル＝58.33（-0.55　-0.93%）
NY金先物2 月限（COMEX)
1オンス＝4230.80（+13.10　+0.31%）

ビットコイン（ドル）
93006.81（+1674.83　+1.83%）
（円建・参考値）
1458万5328円（+262647　+1.83%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ