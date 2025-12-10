大リーグの球団幹部や代理人が一堂に会するウインターミーティング（WM）が8日（日本時間9日）に2日目を迎え、19球団の監督が記者会見に出席した。ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）は、来年3月のWBCでの大谷翔平投手（31）の二刀流出場について、慎重な姿勢を示した。

指揮官ならではの苦悩がにじんだ。WBCでの大谷の起用法を問われたロバーツ監督は、本人とはまだ話し合っていないとし、「彼には投げてほしくない。恐らく打つだけだろうが、分からない」と否定的な見解を示した。ブランドン・ゴームズGMも「投手の方は常に難しい課題で少しためらうが、話し合いを続けて決めたい」と慎重な姿勢だった。

大谷はWBCでの起用法に「投げたパターンと投げないパターンで、何通りかプランは持っておくべきだと思う」と話している。大会中は打者専念するなら、練習で「ライブBP（実戦形式の打撃練習）」登板などを複数回こなしてメジャー開幕に臨む異例のプランになるとみられる。

大谷の来季の目標は開幕から二刀流として1年を戦い抜くこと。ロバーツ監督は来季開幕時のローテーションについて「翔平（大谷）を通常の先発として使うつもりだが、（開幕から）通常の5人制ではない。6人制にはしたくないが、6〜8日空けて、休養と調整を確保することは可能。プロセスの話し合いを始めたところ」と含みを持たせた。

WBCに二刀流出場した場合は何かしら制限がかかる可能性はあるにせよ、メジャー開幕への準備が容易なのは明らかでもある。「翔平は自分の体について非常に敏感だ」と指揮官は本人の感覚に信頼も寄せる。「話し合い」は最終的に大谷の意思が尊重される可能性が高く、その決断が注目される。（笹田幸嗣通信員）