【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は９日、米ＩＴ大手グーグルに対し、ＥＵ競争法（独占禁止法）違反の疑いで調査を始めたと発表した。

欧州委によると、グーグルは、生成ＡＩ（人工知能）を使った検索サービスで、ニュースメディアや出版社の記事などを利用する際、適切な補償や、拒否する機会を設けていない懸念が生じている。

このほか、グーグル傘下のユーチューブの動画を、生成ＡＩの基盤モデルの「訓練」に使う際の運用も問題視した。

グーグルは制作者に適切な補償をせずに動画を「訓練」に使っているのに、競合他社には「訓練」に使うことを禁止している。これが支配的地位の乱用に当たる可能性があるとみているという。

欧州委のテレサ・リベラ上級副委員長（競争政策担当）は９日、「民主的な社会は多様なメディアや制作者で成り立つ。不当な契約を課していないか調査する」とする声明を出した。

ＥＵは米Ｘ（旧ツイッター）に対しても、利用者を欺くサービスがあるとして、２１６億円の制裁金を科すと発表している。