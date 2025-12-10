＜速報＞渋野日向子、来季出場権獲得なるか 順延の米女子予選会最終Rが2時間遅れでスタート
＜Qシリーズ（最終予選） 最終日◇9日◇マグノリア・グローブGC（アラバマ州）◇フォールズC＝6643ヤード・パー71、クロッシングスC＝6664ヤード・パー72＞米国女子ツアーの来季出場権をかけたQシリーズ。日没サスペンデッドとなっていた最終ラウンドは霜の影響で再開が2時間遅れ、日本時間午前1時にスタートした。
【写真】ヘビを投げてご満悦のシブコ
渋野日向子はクロッシングスCをプレー。11ホールを消化してスコアを1つ落とし、来季ツアーカード獲得のボーダーラインとなるトータル4アンダー・22位タイにつけている。櫻井心那は9ホール消化時点でトータル10アンダー・2位タイ。西村優菜は前半8ホールを終えて、渋野と同じくトータル4アンダー・22位タイから浮上を図る。フォールズCの伊藤二花は15ホールを消化し、トータル4オーバー・76位タイと厳しい位置にいる。72ホール終了時点の上位25位タイまでに、来季出場権が与えられる。
