【今日の献立】2025年12月10日(水)「大根と厚揚げのうま煮」
あったかい煮物に、ゴマ和えなどの小鉢を添えた和食の献立です。
【主菜】大根と厚揚げのうま煮
だしが染みた大根と厚揚げがおいしい！ 豆板醤のアクセントもきいています。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：402Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 200g
厚揚げ 2個
ゆで卵 2個
春菊（菊菜） 1/2束
＜合わせだし＞
だし汁 300ml
砂糖 大さじ1
みりん 大さじ2
しょうゆ 大さじ2
豆板醤 小さじ1
【下準備】大根は皮をむき、大きめの乱切りにする。鍋に水と大根を入れ、半透明になるまで煮る。
©Eレシピ
厚揚げはザルに入れ、熱湯をかけて油抜きをし、4等分にする。
©Eレシピ
春菊は熱湯でサッとゆでる。冷水に取って水気を絞り、長さ3〜4cmに切る。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかける。煮たったら水気をきった大根、厚揚げ、ゆで卵を加え、落し蓋をして弱火で15分程煮る。 器に盛り、春菊を添える。
©Eレシピ
【副菜】ブロッコリーのゴマ和え
ブロッコリーは和風のゴマ和えにもよく合います。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：47Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）ブロッコリー 6房 ＜調味料＞
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1/2
すり白ゴマ 小さじ2
【下準備】ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、熱湯でゆで、ザルに上げる。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
【作り方】1. ＜調味料＞のボウルにブロッコリーとすり白ゴマを入れて和え、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】長芋の梅ダレ和え
シャキシャキした歯ごたえが魅力の長芋。梅ダレでサッパリと。
©Eレシピ
調理時間：5分
カロリー：53Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）長芋 100g
梅干し 2個
麺つゆ (ストレート)大さじ2
かつお節 適量
【下準備】長芋は皮をむき、水に放つ。
©Eレシピ
【作り方】1. 梅干しは種を取り除き、包丁でペースト状になるまでたたく。ボウルに移し、麺つゆを加えて混ぜる。
©Eレシピ
2. 長芋はキッチンペーパーで水気を拭き取り、縦せん切りにして器に盛る。(1)をかけ、お好みでかつお節をのせる。
©Eレシピ