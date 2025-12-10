プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「大根と厚揚げのうま煮」 「ブロッコリーのゴマ和え」 「長芋の梅ダレ和え」 の全3品。
あったかい煮物に、ゴマ和えなどの小鉢を添えた和食の献立です。

【主菜】大根と厚揚げのうま煮
だしが染みた大根と厚揚げがおいしい！　豆板醤のアクセントもきいています。

©Eレシピ


調理時間：30分
カロリー：402Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根  200g
厚揚げ  2個
ゆで卵  2個
春菊（菊菜）  1/2束
＜合わせだし＞
  だし汁  300ml
  砂糖  大さじ1
  みりん  大さじ2
  しょうゆ  大さじ2
  豆板醤  小さじ1

【下準備】

大根は皮をむき、大きめの乱切りにする。鍋に水と大根を入れ、半透明になるまで煮る。

©Eレシピ


厚揚げはザルに入れ、熱湯をかけて油抜きをし、4等分にする。

©Eレシピ


春菊は熱湯でサッとゆでる。冷水に取って水気を絞り、長さ3〜4cmに切る。

©Eレシピ



【作り方】

1. 鍋に＜合わせだし＞の材料を入れて強火にかける。煮たったら水気をきった大根、厚揚げ、ゆで卵を加え、落し蓋をして弱火で15分程煮る。 器に盛り、春菊を添える。

©Eレシピ



【副菜】ブロッコリーのゴマ和え
ブロッコリーは和風のゴマ和えにもよく合います。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：47Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

ブロッコリー  6房 ＜調味料＞
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1/2
すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、熱湯でゆで、ザルに上げる。ボウルで＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

©Eレシピ



【作り方】

1. ＜調味料＞のボウルにブロッコリーとすり白ゴマを入れて和え、器に盛る。

©Eレシピ



【副菜】長芋の梅ダレ和え
シャキシャキした歯ごたえが魅力の長芋。梅ダレでサッパリと。

©Eレシピ


調理時間：5分
カロリー：53Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

長芋  100g
梅干し  2個
麺つゆ  (ストレート)大さじ2
かつお節  適量

【下準備】

長芋は皮をむき、水に放つ。

©Eレシピ



【作り方】

1. 梅干しは種を取り除き、包丁でペースト状になるまでたたく。ボウルに移し、麺つゆを加えて混ぜる。

©Eレシピ


2. 長芋はキッチンペーパーで水気を拭き取り、縦せん切りにして器に盛る。(1)をかけ、お好みでかつお節をのせる。

©Eレシピ