WBCÊÆ¹ñÂåÉ½¤¬ÄÉ²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼È¯É½¡ª¡¡¥·¥å¥ï¥Ð¡¼»²²Ã·èÄê¤ÇÎ¾¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤¬ÂåÉ½¤Ë¡¡Êá¼ê¥¹¥ß¥¹¤â
¡¡ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²óWBC¤ÎÊÆ¹ñÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ìÉô¤¬9Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö10Æü¡Ë¡¢WBC¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤«¤éFA¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡£º£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È¤ÎÁè¤¤¤òÀ©¤·¤ÆËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤«¤é±¦±Û¤¨¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹Êá¼ê¡¢¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥óÆâÌî¼ê¡¢¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î¥Ö¥é¥¤¥¹¡¦¥Á¥å¥é¥ó¥°ÆâÌî¼ê¤Î»²²Ã¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥ß¥¹¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÀµÊá¼ê¤Ç¡¢ÂçÃ«¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤äº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤òÂ¿¤¯¤òÃÎ¤ë¡£¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Á°²ó¤Ï·è¾¡¤ÇÆüËÜ¤ËÇÔ¤ì¤¿ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ò¼ç¾¤È¤·¡¢º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Ç¥¢¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Î»²²Ã¤¬·èÄê¡£¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤ËÄ¶¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÂÇÀþ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¡£Åê¼ê¿Ø¤â¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤Î¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥ºÅê¼ê¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2017Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ°ÊÍè¤ÎÍ¥¾¡Ã¥²ó¤Ø¡¢ºÇ¶¯ÉÛ¿Ø¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£