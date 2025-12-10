【3COINS】さん、待ってましたーーッ！ 40・50代が狙いたい♡「新作ヘアアクセ」

「いつものヘアスタイル、なんだか地味に見えてるかも……」そんな40・50代に推薦したいのが、【3COINS】の「新作ヘアアクセ」。大人の日常になじむ控えめデザインから、存在感を発揮する印象的なデザインのものまで幅広く登場しています。今回は、そんな新作の中でも上品カラーのシュシュや、落ち着いたメタル使いのバナナクリップなど、普段のヘアアレンジをさりげなく格上げしてくれそうなヘアアクセをご紹介。さりげないイメチェンにもぴったりです。

レザー調 × チャームで存在感を発揮

【3COINS】「フェイクレザー調シュシュ」\550（税込）

レザー調素材とシックなカラーが大人っぽく、高見えが狙えそうなシュシュ。ほどよくボリュームが出るので、ひとつ結びに添えるだけでも上品な立体感が生まれます。小ぶりのゴールド色チャームが控えめなアクセントになり、普段のまとめ髪をさりげなく格上げしてくれそう。ボルドー系のほか、ブルーとイエローの全3色展開。

細めのメタルバーでさりげない華やかさをプラス

【3COINS】「ロングメタルポニー」\330（税込）

細身のメタルバーがほんのり華やぎ、ヘアアレンジにニュアンスをプラス。太めのゴムなので結びやすさやキープ力が期待できます。主張しすぎないデザインは、40・50代の落ち着いた装いにも自然になじむはず。ゴールド系・シルバー系の2色展開で手持ちのアクセとも合わせやすい一品です。

シンプルデザインでオンオフ使える

【3COINS】「サティーナメタルバナナ」\330（税込）

髪を挟むだけで横からのラインがすっきり整い、忙しい日でもきちんと見えるまとめ髪がつくれるバナナクリップ。内側のコームが髪を支えてくれるため、時間が経っても崩れにくそうなのも魅力です。シンプルなデザインできれいめからカジュアルまで幅広い服装にマッチ。シルバーとゴールドの全2色展開。

曲線メタルで個性をプラス

【3COINS】「メタルデザインバンス」\330（税込）

流れるような曲線デザインが目を引くバンスクリップ。メタリックな輝きが印象的で、ひとつ留めるだけでこなれた表情が楽しめそう。シーズンレスで使いやすいのも嬉しいポイントです。パッと挟むだけでサマになるから、忙しい日でも手軽に雰囲気を変えられそう。こちらもシルバーとゴールドの全2色展開。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K