日本ハムを戦力外となった石川直也投手（２９）が、来季からイースタン・リーグのオイシックスに入団することが９日、分かった。

山形中央から１４年のドラフト４位で入団した石川は、１８年に５２登板で１９セーブ、防御率２・５９をマーク。クローザーとして栗山政権を支えた。２０年に右肘のトミー・ジョン手術を受けて以降は出場を減らし、２４年からは２年連続で１軍登板なし。今季は２軍で２９登板だった。１０月に戦力外を通告された際には、「今年の成績も含め覚悟はしていた。（日本ハムでは）１１年間ユニホームを着させてもらって、いろいろな経験もさせてもらったので感謝している。やりきったとは思っていない。現役を続けられる限りはやりたい」と現役続行を希望し、１１月のトライアウトに参加していた。けがを乗り越えた大型右腕が新天地で再び輝きを取り戻す。

◆石川 直也（いしかわ・なおや）１９９６年７月１１日、山形・庄内町生まれ。２９歳。小３で野球を始め、余目中では軟式野球部に所属。山形中央では１年秋からベンチ入り。東北絆枠で出場した１３年センバツでは背番号１をつけ２試合に登板。ＮＰＢ通算成績は２０２登板、６勝７敗、５８ホールド、３１セーブ、防御率３・６７。１９２センチ、９３キロ。右投右打。