【シドニー＝作田総輝】オーストラリアで１０日、１６歳未満を対象にしたＳＮＳ利用禁止法が施行された。

国レベルで子供のＳＮＳ利用を一律に禁ずる踏み込んだ措置で、欧州などで同種の規制を検討する動きが広がる中、豪州での規制の成否が注目されている。

ＳＮＳを介した子供のいじめや性犯罪、有害な投稿の閲覧などを防ぐのが狙いで、昨年１１月に法案が可決された。禁止対象のＳＮＳの運営企業は、１６歳未満のアカウント取得を防ぐ義務を負い、違反した場合には最高で４９５０万豪ドル（約５１億円）の罰金が科される。年齢確認の手法は各企業に委ねられており、子供や保護者への罰則はない。

禁止対象に指定されているのは、インスタグラムやＸ（旧ツイッター）など１０サービス。法施行後も、豪規制当局が利用状況などを監視し、危険性が高いと判断したサービスは対象に加える。当初は教育的な役割が認められて適用除外となっていたユーチューブも今年７月に追加された。

インスタグラムなどを運営する米メタは、今月４日から、登録情報などを基に１６歳未満と推定されるアカウントを無効化する手続きを進めている。誤って無効化された場合、身分証の提出などで年齢証明を行うことで無効化を解除できる。

未成年のＳＮＳ利用を巡っては、デンマークが１０月に１５歳未満の利用を原則禁止とする方針を表明。ニュージーランドやマレーシアは１６歳未満の利用禁止を検討している。米国の各州でも利用制限のための法整備が広がっている。