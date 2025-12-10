アイナ・ジ・エンド×TacoBell♡期間限定コラボ「タコベル道中」が全国登場

TacoBellとアーティスト・アイナ・ジ・エンドさんが初のスペシャルコラボを実現。「タコベル道中」と名付けられた限定メニューが、2025年12月20日(土)から全国のタコベル店舗で期間限定販売されます。力強さと繊細さが共存する彼女の音楽世界を、食材のコントラストで表現した特別なセットに仕上がりました。＋200円でドリンク付きに変更できるのも嬉しいポイント。心もお腹も満たされる冬の注目メニューです♪

アイナ・ジ・エンド世界観の特別メニュー

限定メニュー「タコベル道中」は、アイナ・ジ・エンドさんの音楽性をイメージしたオリジナルセット。

力強さと繊細さを感じる味わいを目指し、食材同士のコントラストを活かした一皿に仕上げています。

価格は税込1,200円～で、気分に合わせて手軽に楽しめるのも魅力です。期間中は全国のタコベル店舗でオーダーでき、＋200円でドリンク付きに変更することも可能です。

全国のタコベルで12/20より販売開始

販売期間は2025年12月20日(土)～2026年3月20日(金)までと、冬から春先までたっぷり楽しめます。

対象は全国のタコベル店舗。普段使いにも立ち寄りやすいファストフードチェーンで、気軽にコラボメニューを堪能できます。アイナさんの世界観を「味」で感じられる特別な時間を過ごしてみて。

アイナさんからのメッセージも到着♡

コラボセット「タコベル道中」について、アイナ・ジ・エンドさんは「お腹と心いっぱいになれます。是非お楽しみください！」と温かいコメントを寄せています。

ファンはもちろん、初めて彼女の世界観に触れる人にもおすすめ。特別な一品で“おいしい時間”を楽しめそうです♪

限定メニューで冬の食体験をもっと豊かに

TacoBellとアイナ・ジ・エンドさんのコラボ「タコベル道中」は、味わいのバランスやストーリー性まで楽しめる特別なメニュー。全国の店舗で気軽に楽しめるのも魅力です。

期間限定だからこそ、冬のお出かけや仕事帰りのご褒美として味わってみるのも良さそう♪

彼女の音楽のように奥深く、優しさのある一品で、季節の食体験をより豊かにしてみてはいかがでしょうか。