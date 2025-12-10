高橋優が、メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』を本日リリースした。

今作は、ライブ定番曲やアップテンポナンバーを収録したDISC1「優勝盤」、聴く人をもてなすDISC2「優遇盤」、バラードを集めたDISC3「優男盤（やさおばん）」と、高橋優の楽曲をディスク毎に改めて堪能できる、まさに「どこを切っても 高橋“優”」という、金太郎飴のようなベストアルバムになっているとのこと。

代表曲「明日はきっといい日になる」、「福笑い」などはもちろん、インディーズアルバム『僕らの平成ロックンロール』に収録された「駱駝」、デビュー楽曲「素晴らしき日常」、2017年ABC夏の高校野球応援ソング/『熱闘甲子園』テーマソングにもなった「虹」、TBS『news23』エンディングテーマソング「キセキ」などのタイアップ曲も含め、高橋優がこれまでの活動で生み続けてきた43曲+最新曲「未刊の行進」、「黎明」を揃え、全45曲を収録。

『自由悟然』（じゅうごねん）というタイトルについては、混沌の時代にもがきながらも是非を見極め、然るべき自由を求め唄い続けた15年”という意味が込められ、15年間その時々に表現してきた想いをのせ歌ってきた楽曲から選りすぐった高橋優のオールタイムベストになっているという。

また本日のベストアルバムリリースと同時に新曲として放たれた「黎明」のMVも公開された。「黎明」は確かなことなどないこの世界で、誰もが抱く不安に対しての決意表明のようなラブソングになっており、なにもかも変わってしまう明日が待っているとしても、何度でも出会い直してまたあなたと繋がりたい、明日は明日で歌い続けたいという高橋優の15周年への想いを乗せたバラードになっているとのこと。

MVはクリエイティブディレクター・箭内道彦監修の下、「“赤い糸”がつなぐ人生の軌跡」を描いた感動的なビデオに。時を重ねていく2つの手で紡がれるあやとりが、時にすれ違い、時に強く結ばれながら静かに交差していく人生の瞬間を彷彿とさせる映像になっており、言葉以上に深く“つながり”を語りかける。淡い光の中で紡がれる赤い糸の軌跡は、観る者それぞれの大切な人を想起させ、胸の奥を優しく震わせる。「黎明」というタイトルが示す“新しい光の訪れ”を実感できる、儚くも力強いMVになっているというので、是非チェックしてほしい。

https://youtu.be/RHLN-bNxoUw

初回限定盤A・Cには、9月27日、28日に開催された＜高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」＞秋田県立体育館公演の2日目と1日目より「駱駝」を特別収録したライブ映像。初回限定盤B・Dには、9枚目のアルバム『HAPPY』を携えたツアー＜高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」＞の宇都宮市文化会館公演を収録したライブ映像が付属している。

さらに、ベストアルバムを携えたツアー＜高橋優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」＞を開催する。12月26日の秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホールを皮切りに全28カ所30公演での開催となる。

■メジャーデビュー15周年記念ベストアルバム『自由悟然』

発売日：2025年12月10日（水）

CD購入リンク：https://takahashiyu.lnk.to/Jugonen ○初回限定盤A（3CD＋1BD）

品番：WPZL-32233〜36

価格：\8,250（税込）

※Blu-ray：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。） ○初回限定盤B（3CD＋1BD）

品番：WPZL-32237〜40

価格：\8,250（税込）

※Blu-ray：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録 ○初回限定盤C（3CD＋1DVD）

品番：WPZL-32241〜44

価格：\7,150（税込）

※DVD：高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA「〜弾き語り続ける人間展2025〜」秋田県立体育館公演を収録（公演2日間の内、1日分を収録予定となります。） ○初回限定盤D（3CD＋1DVD）○

品番：WPZL-32245〜48

価格：\7,150（税込）

※DVD：高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」宇都宮市文化会館公演を収録 ○通常盤（3CD）

品番：WPCL-13714〜16

価格：\4,950（税込） ○初回限定盤A（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット ※受付終了

品番：WPZL-60070〜73

価格：\10,450（税込）

※初回限定盤Aに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。 ○初回限定盤B（3CD＋1BD）：ファンクラブ限定グッズセット ※受付終了

品番：WPZL-60074〜77

価格：\10,450（税込）

※初回限定盤Bに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。 ○初回限定盤C（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット ※受付終了

品番：WPZL-60078〜81

価格：\9,350（税込）

※初回限定盤Cに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリルメガネスタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。

※9月30日（火）23:59までの期間限定予約受注セットとなります。 ○初回限定盤D（3CD＋1DVD）：ファンクラブ限定グッズセット ※受付終了

品番：WPZL-60082〜85

価格：\9,350（税込）

※初回限定盤Dに選べるスペシャルグッズがついたファンクラブ限定セット。

※グッズは「高橋優 ほぼ原寸アクリル眼鏡スタンド」「高橋優 お正月お楽しみかるた&トランプセット」の2種から購入時にお選びいただきます。 ▼収録曲 ※全仕様共通

・DISC1：優勝盤

1.こどものうた

2.素晴らしき日常

3.現実という名の怪物と戦う者たち

4.陽はまた昇る

5.微笑みのリズム

6.BE RIGHT

7.裸の王国

8.明日はきっといい日になる

9.Mr.Complex Man

10.象

11.ルポルタージュ

12.高野豆腐〜どこか遠くへ〜

13.STARTING OVER

14.one stroke

15.あいのうた

16.リアルタイムシンガーソングライター ・DISC2：優遇盤

1.駱駝

2.福笑い

3.一人暮らし

4.同じ空の下

5.がんばれ細野さん

6.CANDY

7.虹

8.プライド

9.美しい鳥

10.いいひと

11.アスファルトのワニ

12.ピーナッツ

13.現下の喝采

14.エンドロール

15.未刊の行進 ・DISC3：優男盤 ※やさおばん

1.ヤキモチ

2.8月6日

3.産まれた理由

4.BEAUTIFUL

5.ロードムービー

6.若気の至り

7.非凡の花束

8.PERSONALITY

9.ever since

10.HIGH FIVE

11.勿忘草

12.キセキ

13.はなうた-pray for Akita-

14.黎明 [ライブBD/DVD収録曲] ※初回限定盤A・C共通

高橋優15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE IN AKITA 「〜弾き語り続ける人間展2025〜」DAY2

1.福笑い

2.陽はまた昇る

3.素晴らしき日常

4.明日から戦争が始まるみたいだ

5.8月6日

6.同じ空の下

7.微笑みのリズム

8.花のように

9.16歳

10.HIGH FIVE

11.サンドイッチ

12.靴紐

13.友へ

14.産まれた理由

15.キセキ

16.リアルタイムシンガーソングライター

17.現実という名の怪物と戦う者たち

18.太陽と花

19.虹

20.明日はきっといい日になる

21.エンドロール

22.こどものうた

23.現下の喝采

Special Track. 駱駝 - from DAY1（Day1より「駱駝」を特別収録） [ライブBD/DVD収録曲] ※初回限定盤B・D共通

高橋優 LIVE TOUR 2025「ARE YOU HAPPY？」＠栃木・宇都宮市文化会館

1.BRAVE TRAIN

2.現実という名の怪物と戦う者たち

3.こどものうた

4.明日から戦争が始まるみたいだ

5.あいのうた

6.微笑みのリズム

7.はなうた-pray for Akita-

8.オープンワールド

9.ORION

10.spotlight

11.青春の向こう側

12.かくれんぼ

13.キセキ

14.雪月風花

15.ルポルタージュ

16.WINDING MIND

17.高野豆腐〜どこか遠くへ

18.明日はきっといい日になる

19.リアルタイムシンガーソングライター

20.現下の喝采

21.HIGH FIVE

22.福笑い

◾️＜高橋 優 15th ANNIVERSARY SPECIAL LIVE TOUR 2025-2026「自由たる覚悟、然として奏ず」＞ 2025年

12月26日（金） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

開場17:30 / 開演 18:30

12月27日（土） 秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール

開場15:30 / 開演 16:30 2026年

1月9日（金） 東京・LINE CUBE SHIBUYA

開場17:30 / 開演 18:30

1月24日（土） 大阪・フェスティバルホール

開場16:30 / 開演 17:30

1月25日（日） 大阪・フェスティバルホール

開場15:30 / 開演 16:30

1月31日（土） 香川・サンポート高松

開場16:30 / 開演 17:30

2月15日（日） 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

2月21日（土） 宮城・東京エレクトロンホール宮城

開場16:30 / 開演 17:30

2月23日（月・祝） 岡山・倉敷市民会館

開場16:30 / 開演 17:30

3月7日（土） 富山・新川文化ホール

開場16:30 / 開演 17:30

3月8日（日） 長野・上田市交流文化芸術センター (サントミューゼ)

開場16:30 / 開演 17:30

3月20日（金・祝） 三重・クラギ文化ホール （松阪市民文化会館）

開場16:30 / 開演 17:30

3月21日（土） 愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

開場16:30 / 開演 17:30

4月11日（土） 群馬・高崎芸術劇 大劇場

開場16:30 / 開演 17:30

4月18日（土） 福岡・福岡市民ホール 大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

4月19日（日） 佐賀・鳥栖市民文化会館

開場16:30 / 開演 17:30

4月25日（土） 岩手・盛岡市民文化ホール 大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

4月26日（日） 青森・弘前市民会館 大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

5月9日（土） 静岡・静岡市清水文化会館 （マリナート）

開場16:30 / 開演 17:30

5月13日（水） 神奈川・カルッツ川崎

開場17:30 / 開演 18:30

5月17日（日） 福島・いわき芸術文化交流館アリオス アルパイン大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

5月24日（日） 千葉・市川市文化会館

開場16:30 / 開演 17:30

6月6日（土） 京都・文化パルク城陽 プラムホール

開場16:30 / 開演 17:30

6月7日（日） 奈良・なら100年会館 大ホール

開場16:30 / 開演 17:30

6月13日（土） 島根・出雲市民会館

開場16:30 / 開演 17:30

6月14日（日） 広島・上野学園ホール

開場16:30 / 開演 17:30

6月20日（土） 沖縄・アイム・ユニバース てだこホール

開場16:30 / 開演 17:30

6月27日（土） 熊本・熊本県立劇場 演劇ホール

開場16:30 / 開演 17:30

7月4日（土） 北海道・旭川市民文化会館

開場16:30 / 開演 17:30

7月5日（日） 北海道・カナモトホール

開場16:30 / 開演 17:30 ◆チケット代

FC先行指定席：￥8,400（税込）

一般前売指定席：\9,500（税込）

※当日券は\10,000（税込） ・学割

小学生以下：\4,000返金

中・高校生:\2,000返金

※当日会場にて身分証・学生証確認の上返金 ・FC会員割

FC会員：\1,000

※FC先行以外のチケット購入者対象

※当日会場にてFC会員情報確認の上返金 ・枚数制限：お一人様4枚まで

・席種：全席指定

※複数公演申込OK（同会場を除く） ▼特設サイト

https://fc.takahashiyu.com/feature/15thlivetour2025-2026

■＜秋田CARAVAN MUSIC FES 2026＞ 日程：2026年9月26日（土）、2026年9月27日（日）

場所：秋田県にかほ市・象潟グラウンド

URL：https://acmf.jp/2026/