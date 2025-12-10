『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』

発売日：2025年12月10日（水）

ライブ音源配信URL：https://HGDN.lnk.to/Arena_Tour_2024_Rejoice

購入：https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice

・形態/品番/価格：

CD / PCCA.06452 / 3,520円(2枚組)（税込）

DVD / PCBP.55615/ 6,600円(2枚組)（税込）

Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600円（税込）

収録内容

▼[CD、DVD、Blu-ray収録曲]

Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -

M1.Sharon

M2.Get Back To 人生

M3.宿命

M4.Stand By You

M5.キャッチボール

M6.日常

M7.濁点

M8.Subtitle

M9.115万キロのフィルム

M10.ホワイトノイズ

M11.ノーダウト

M12.うらみつらみきわみ

M13.ミックスナッツ

M14.Anarchy (Rejoice ver.)

M15.Chessboard

M16.B-Side Blues

M17.Same Blue

M18.SOULSOUP

M19.TATTOO

▼[DVD/Blu-ray収録内容]

特典映像

Behind The Scenes of “Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - “

・CDショップ別 予約購入先着特典

Amazon.co.jp：Blu-ray/DVD：コットン巾着 CD：メガジャケ

タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：缶バッジ

全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット

楽天ブックス：サコッシュ※オリジナル配送パックでお届け

セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ

PCSC含むその他一般店：A4クリアファイル