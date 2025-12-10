Official髭男dism、映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』発売＆ライブ音源配信スタート
Official髭男dismが、映像作品『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』を発売。同作品のライブ音源の配信をスタートした。
本作は、昨年秋に開催した全国アリーナツアー＜Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -＞より、11月13日のKアリーナ横浜公演の模様を収録したライブ映像作品。
2024年7月にリリースされたアルバム『Rejoice』に収録の「Subtitle」「SOULSOUP」「Sharon」などに加え、TVアニメ『アオのハコ』第1期オープニング主題歌「Same Blue」や、ライブの人気定番曲である「宿命」、「Stand By You」など全19曲を収録。
さらに、Blu-ray盤とDVD盤には、全19曲のライブ映像と「Behind The Scenes from Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -」を収録。CD盤には全19曲のライブ音源が収録され、またBlu-ray盤の音声はDolby Atmosを採用し、空間オーディオでライブを体感できる音声仕様となっている。
延べ13万7千人を動員したツアーのファイナル公演とその裏側、そしてライブ音源をぜひこの機会に手に入れて堪能してもらいたい。
『Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - 』
発売日：2025年12月10日（水）
ライブ音源配信URL：https://HGDN.lnk.to/Arena_Tour_2024_Rejoice
購入：https://HGDN.lnk.to/Tour_Rejoice
・形態/品番/価格：
CD / PCCA.06452 / 3,520円(2枚組)（税込）
DVD / PCBP.55615/ 6,600円(2枚組)（税込）
Blu-ray / PCXP.51237 / 6,600円（税込）
収録内容
▼[CD、DVD、Blu-ray収録曲]
Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice -
M1.Sharon
M2.Get Back To 人生
M3.宿命
M4.Stand By You
M5.キャッチボール
M6.日常
M7.濁点
M8.Subtitle
M9.115万キロのフィルム
M10.ホワイトノイズ
M11.ノーダウト
M12.うらみつらみきわみ
M13.ミックスナッツ
M14.Anarchy (Rejoice ver.)
M15.Chessboard
M16.B-Side Blues
M17.Same Blue
M18.SOULSOUP
M19.TATTOO
▼[DVD/Blu-ray収録内容]
特典映像
Behind The Scenes of “Official髭男dism Arena Tour 2024 - Rejoice - “
・CDショップ別 予約購入先着特典
Amazon.co.jp：Blu-ray/DVD：コットン巾着 CD：メガジャケ
タワーレコードおよびTOWERmini全店、タワーレコードオンライン：缶バッジ
全国HMV/HMV&BOOKS online：缶マグネット
楽天ブックス：サコッシュ※オリジナル配送パックでお届け
セブンネットショッピング：マルチショルダーバッグ
PCSC含むその他一般店：A4クリアファイル
＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM＞
2025年12月10日（水）福岡・Zepp Fukuoka
2025年12月11日（木）福岡・Zepp Fukuoka
2025年12月15日（月）大阪・Zepp Osaka Bayside
2025年12月16日（火）大阪・Zepp Osaka Bayside
2025年12月22日（月）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
2025年12月23日（火）東京・Zepp DiverCity (TOKYO)
2026年1月13日（火）北海道・Zepp Sapporo
2026年1月14日（水）北海道・Zepp Sapporo
2026年1月21日（水）愛知・Zepp Nagoya
2026年1月22日（木）愛知・Zepp Nagoya
・券種／料金
スタンディング：8,800円（税込）
2F指定親子席：大人8,800円（税込）こども4,400円（税込）
2F立見席：8,800円（税込）
※別途入場時ドリンク代600円
＜OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour 2026＞
2026年4月4日（土）宮城・仙台サンプラザホール
2026年4月5日（日）宮城・仙台サンプラザホール
2026年4月17日（金）福岡・福岡サンパレス
2026年4月18日（土）福岡・福岡サンパレス
2026年4月25日（土）高知・高知県立県民文化ホール オレンジホール
2026年4月27日（月）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
2026年5月3日（日）新潟・新潟県民会館 大ホール
2026年5月4日（月）新潟・新潟県民会館 大ホール
2026年5月10日（日）大分・iichikoグランシアタ
2026年5月12日（火）長崎・アルカスSASEBO 大ホール
2026年5月21日（木）山形・やまぎん県民ホール（山形県総合文化芸術館）
2026年5月23日（土）秋田・あきた芸術劇場ミルハス 大ホール
2026年5月30日（土）広島・広島文化学園HBGホール
2026年5月31日（日）広島・広島文化学園HBGホール
2026年6月11日（木）北海道・帯広市民文化ホール
2026年6月13日（土）北海道・コーチャンフォー釧路文化ホール
2026年6月20日（土）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年6月21日（日）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
2026年7月3日（金）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2026年7月4日（土）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2026年7月11日（土）東京・SGC HALL ARIAKE
2026年7月12日（日）東京・SGC HALL ARIAKE
2026年7月18日（土）大阪・大阪城ホール
2026年7月19日（日）大阪・大阪城ホール
2026年7月25日（土）神奈川・Kアリーナ横浜
2026年7月26日（日）神奈川・Kアリーナ横浜
・券種／料金
▼ホール公演
指定席：9,900円（税込）
指定親子席：大人9,900円（税込）こども4,950円（税込）
▼大阪・神奈川
指定席：11,000円（税込）
指定親子席：大人11,000円（税込）こども5,500円（税込）
