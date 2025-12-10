A.B.C-Z、カップリング曲全55曲を収録した『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』配信開始
A.B.C-Zがこれまでに発売した全CDシングルカップリング曲を集めた、カップリングベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』が本日配信リリースされた。
ファンの間では隠れた名曲の宝庫と呼ばれているA.B.C-Zのカップリング曲全55曲が収録された、「エビの裏ベスト」となっている。
これでA.B.C-ZはCDリリースされたベストアルバム、オリジナルアルバム、そしてシングルに収録された楽曲全てがサブスク解禁され、このアルバムをもって282曲が配信中となる。
Digital Album 『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』
2025.12.10 Release
LISTEN & DL：https://abcz.lnk.to/COUPLINGBEST
[収録曲]
M1. Smiling Again
M2. ラブレター
M3. Rock Your World
M4. 世界一
M5. Secret Lover
M6. Revolution
M7. ペルソナ・ゲーム
M8. YOU ARE A FLYER
M9. リメンバー
M10. Shake it! Like it!
M11. 雪が降る
M12. サポーターズ！
M13. ワンナイト・ロマンス
M14. パイアール。
M15. 光
M16. いいね!
M17. ONE MORE KISS
M18. A.B.C-Z with LOVE
M19. SHOWTIME!
M20. Humming Days
M21. Top of Ace
M22. サヨナラはハジマリ
M23. Miss my Love
M24. 赤い薔薇よ胸の中で咲き誇れ
M25. Spirit
M26. VR Lover
M27. 約束
M28. Trust in yourself
M29. サヨナラキス
M30. また出会える日まで
M31. Go For All
M32. 新しい太陽
M33. Life is Beautiful
M34. 灯
M35. チカラノアリカ
M36. 恋に落ちたんだ
M37. VIVA You達!!
M38. Happy Happy Happiness
M39. You’ve got no fear…
M40. 静かな朝
M41. DANGER-DANGER
M42. Enamel Slow
M43. Appale
M44. Fly with you
M45. Hopping Now!
M46. Koigokoro
M47. 虹になれるなら
M48. Hallelujah
M49. One Way Blue
M50. 花束のステージ
M51. STELLAR
M52. You can make it！！！！
M53. 残光
M54. Irresistible Love
M55. Starting Line
関連リンク
◆A.B.C-Z オフィシャルサイト
◆A.B.C-Z オフィシャルX
◆A.B.C-Z オフィシャルInstagram