A.B.C-Zがこれまでに発売した全CDシングルカップリング曲を集めた、カップリングベストアルバム『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』が本日配信リリースされた。

ファンの間では隠れた名曲の宝庫と呼ばれているA.B.C-Zのカップリング曲全55曲が収録された、「エビの裏ベスト」となっている。

これでA.B.C-ZはCDリリースされたベストアルバム、オリジナルアルバム、そしてシングルに収録された楽曲全てがサブスク解禁され、このアルバムをもって282曲が配信中となる。

Digital Album 『BEST OF A.B.C-Z-COUPLING BEST-』

2025.12.10 Release

LISTEN & DL：https://abcz.lnk.to/COUPLINGBEST [収録曲]

M1. Smiling Again

M2. ラブレター

M3. Rock Your World

M4. 世界一

M5. Secret Lover

M6. Revolution

M7. ペルソナ・ゲーム

M8. YOU ARE A FLYER

M9. リメンバー

M10. Shake it! Like it!

M11. 雪が降る

M12. サポーターズ！

M13. ワンナイト・ロマンス

M14. パイアール。

M15. 光

M16. いいね!

M17. ONE MORE KISS

M18. A.B.C-Z with LOVE

M19. SHOWTIME!

M20. Humming Days

M21. Top of Ace

M22. サヨナラはハジマリ

M23. Miss my Love

M24. 赤い薔薇よ胸の中で咲き誇れ

M25. Spirit

M26. VR Lover

M27. 約束

M28. Trust in yourself

M29. サヨナラキス

M30. また出会える日まで

M31. Go For All

M32. 新しい太陽

M33. Life is Beautiful

M34. 灯

M35. チカラノアリカ

M36. 恋に落ちたんだ

M37. VIVA You達!!

M38. Happy Happy Happiness

M39. You’ve got no fear…

M40. 静かな朝

M41. DANGER-DANGER

M42. Enamel Slow

M43. Appale

M44. Fly with you

M45. Hopping Now!

M46. Koigokoro

M47. 虹になれるなら

M48. Hallelujah

M49. One Way Blue

M50. 花束のステージ

M51. STELLAR

M52. You can make it！！！！

M53. 残光

M54. Irresistible Love

M55. Starting Line