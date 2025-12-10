「じゃあ、あんたが作ってみろよ」最終話 勝男（竹内涼真）の後輩・南川（杏花）の思いとは？「幸せになってほしい」「スピンオフ希望」と反響【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/10】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜※拡大SP）の最終話が、9日に放送された。女優の杏花演じる南川に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
プロジェクト成功に向け奮闘する勝男のため、同期・柳沢（濱尾ノリタカ）に協力するようお願いしたり、周囲にアンケートに回答してもらったりと、影で力添えした南川。「海老原さんの頑張りって、人によっちゃ『ウザい』で片付けられちゃうじゃないっすか。それがなんか悔しくて」と吐露し、「私いつも海老原さんに励まされてきて。そういう海老原さんがすごくいいと思っていて」と思いを伝えた。
これに勝男も「おれも南川のことすごくいいと思ってる」と告白。だが、直後に「俺決めた。一生俺の部下で働く権利をあげるわ！南川ありがとう！」と笑顔で伝え、去っていくのだった。
その後南川は、酒屋の店員・ミナト（青木柚）の店に訪れ、「ほんともう何様って感じ」とボヤきながらお酒を飲む。ミナトから「好きなんじゃないの？勝男さんのこと」と問われると「ないですよ。全然タイプじゃないし、あんな頑固岩頭男」と完全否定。だが、前の恋人の影響で「人って変わらないんだって思ってた」と明かし「海老原さん見てるとちょっとだけ希望を持てるんです。少しずつでも変わることもあるのかなって」と、勝男への素直な思いを語った。
当初は、昭和の価値観を抱く“化石男”の勝男に鋭い指摘をしていた南川。変化していく勝男の姿に好感を抱いている様子も描かれ、視聴者の間では「南川ちゃん、勝男のこと好きなのかな？」「南川応援したい」「南川さんが気になる」などと度々話題になっていた。最終話での南川の姿には「南川ちゃんいい子すぎる」「やっぱりちょっと好きだよね？」「ミナトといい感じになるかと思った」「南川さんには幸せになってほしい」「南川ちゃんのスピンオフ希望」「勝男とのチャンスあるんじゃ？」「すでに南川ロス」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ
◆夏帆＆竹内涼真W主演「じゃあ、あんたが作ってみろよ」
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」南川（杏花）の思いとは？
プロジェクト成功に向け奮闘する勝男のため、同期・柳沢（濱尾ノリタカ）に協力するようお願いしたり、周囲にアンケートに回答してもらったりと、影で力添えした南川。「海老原さんの頑張りって、人によっちゃ『ウザい』で片付けられちゃうじゃないっすか。それがなんか悔しくて」と吐露し、「私いつも海老原さんに励まされてきて。そういう海老原さんがすごくいいと思っていて」と思いを伝えた。
これに勝男も「おれも南川のことすごくいいと思ってる」と告白。だが、直後に「俺決めた。一生俺の部下で働く権利をあげるわ！南川ありがとう！」と笑顔で伝え、去っていくのだった。
その後南川は、酒屋の店員・ミナト（青木柚）の店に訪れ、「ほんともう何様って感じ」とボヤきながらお酒を飲む。ミナトから「好きなんじゃないの？勝男さんのこと」と問われると「ないですよ。全然タイプじゃないし、あんな頑固岩頭男」と完全否定。だが、前の恋人の影響で「人って変わらないんだって思ってた」と明かし「海老原さん見てるとちょっとだけ希望を持てるんです。少しずつでも変わることもあるのかなって」と、勝男への素直な思いを語った。
◆「じゃあ、あんたが作ってみろよ」南川（杏花）の思いに反響
当初は、昭和の価値観を抱く“化石男”の勝男に鋭い指摘をしていた南川。変化していく勝男の姿に好感を抱いている様子も描かれ、視聴者の間では「南川ちゃん、勝男のこと好きなのかな？」「南川応援したい」「南川さんが気になる」などと度々話題になっていた。最終話での南川の姿には「南川ちゃんいい子すぎる」「やっぱりちょっと好きだよね？」「ミナトといい感じになるかと思った」「南川さんには幸せになってほしい」「南川ちゃんのスピンオフ希望」「勝男とのチャンスあるんじゃ？」「すでに南川ロス」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】