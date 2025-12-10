Amazonは、Goresonのプラモデル用工具と塗装ベースをセール価格で販売している。セール期間は12月23日23時59分まで。

期間中、工具は「入門ツール14点セット」と「スジボリ彫刻刀 7つ刃セット」、「塗装ベース」は塗装ベースに塗装棒、計量カップ、スポイト、指サックがセットになった商品がお買い得になっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

Goreson 入門ツール14点セット

これからプラモデルを始める初心者向けの入門用セット。収納ケースが付属する。

【セット内容】

精密ストレートタイプ ピンセット×1、曲線型ピンセット精密 ×1、プラモデル ニッパー ×1、ダイヤモンドヤスリ×2、モデラーズナイフ×1、替え刃5枚付き×1、サンドスティック×1、ドライバー ×2、雑巾×1、収納ケース×1、はさみ×1、スクレ一パ一 ×1、ニッパー プラモデル用、収納ケース×1

Goreson スジボリ彫刻刀 7つ刃セット

プラスチックモデルの模様を増加、拡大したり、細微を強化したりすることができる、プラスチックモデル用の彫刻刀セット。7種類（0.1mm、0.2mm、0.4mm 0.6mm 0.8mm 1.0mm 2mm）の交換可能な刃が付属する。

【内容】

斬技ホルダー×1（ブラック）、彫刻刀×7、スジボリ用ガイドテープ×1、パーツオープナー×1、六角スパナ×1、保護カバー×1、収納ケース×1

Goreson 塗装ベースセット

塗装ベースはハニカム構造で幅23cmとコンパクト。厚みが40mmで深さに余裕があるため、塗装棒をしっかり固定できる。また、塗装棒の長さは17cmで、ワニ口クリップを採用している。

【セット内容】

塗装ベース×1、塗装棒×30本、計量カップ×2本、スポイト×2本、指サック×10本