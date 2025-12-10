多くの女性が抱える「デリケートゾーンの悩み」。生理日以外でもおりものや軽い尿漏れに悩む女性が多い中、特にスポーツ中にナプキンやおりものシートのズレに困っている方も多いはず。そんな悩みを軽減するために開発されたのが、毎日使える吸水ショーツ「PlaySデイリー」。サッカーの川澄奈穂美選手もその便利さに驚き、「ぜひ試してほしい」と絶賛！

生理日以外の悩みを解消する「PlaySデイリー」



「PlaySデイリー」は、生理期間だけでなく、日常的にデリケートゾーンの悩みを抱える女性にぴったりの吸水ショーツです。

おりものや軽い尿漏れ、汗などに対応し、特にスポーツ時にありがちなナプキンやおりものシートのズレやはがれといった問題を解消します。

サッカー選手の川澄奈穂美選手も、その肌ざわりや機能性に驚き、普段使いにもオススメしています。

これまでにない快適さを提供する「PlaySデイリー」は、スポーツをする女性だけでなく、日常使いにも最適です。

「PlaySデイリー」吸水ショーツで毎日快適！おりものにも対応

高機能で毎日使いやすい！「PlaySデイリー」の特徴



「PlaySデイリー」の最大の魅力は、その高機能と毎日使える実用性。最大吸収量は15mlで、おりものやサニタリー期間の初めと終わり、軽い尿漏れにも対応。

防臭＆抗菌機能も搭載されており、快適さが長時間続きます。価格も3980円（税込）と手に取りやすく、部活生やアクティブな女性にもぴったり。

サイズはS、M、L、XLから選べ、カラーはグレーでシンプルで使いやすいデザインです。忙しい日常をサポートしてくれる新しいアイテムとして、大活躍間違いなしです。

スポーツをする女性にオススメ！川澄奈穂美選手も絶賛



サッカーの川澄奈穂美選手は、「PlaySデイリー」の便利さに驚き、「なぜもっと早く試さなかったのか」と語るほど。

この吸水ショーツは、スポーツをする女性にとって、動きやすさと快適さを兼ね備えた理想的なアイテムです。

特に、ナプキンやおりものシートのズレを気にせず、運動に集中できる点が大きなポイント。

川澄選手は、「おりものに悩んでいる方には普段使いにもオススメ！」とその性能を高く評価しています。

快適さと自信をサポートする「PlaySデイリー」



「PlaySデイリー」は、デリケートゾーンの悩みを解消し、毎日を快適に過ごすための強い味方です。

スポーツ時にも役立ち、普段使いにも最適な吸水ショーツとして、女性たちの悩みをサポートします。

価格もお手頃で、機能性も抜群。これからは、デリケートゾーンに対する不安を解消し、自信を持って毎日を楽しむための必須アイテムになりそうです。

ぜひ、あなたもこの新しい選択肢を試してみてください♡