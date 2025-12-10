イオンは９日、来年の節分（２月２日）に向け、計１・７キロ・グラムの巨大な恵方巻きを販売すると発表した。

家族や友人で集まった際に分け合って楽しんでもらう狙いで、長さ約１８センチ、幅約１４センチと同社史上最大の大きさに仕上げた。

商品名は「２６品目のごくぶと巻」。マグロやイクラ、卵焼きなど、２０２６年にちなんで２６種類の具材を巻き、写真映えする見た目にした。１本税込み６４５８円で販売する。

予約は今月１２日から、「イオン」「イオンスタイル」の約３５０店舗やオンラインで受け付ける。恵方巻きは２３種類３１品目を用意し、ズワイガニの恵方巻き（１万８００円）や米沢牛のローストビーフを使った恵方巻き（８６４０円）など豪華感のある商品もそろえた。

一方、物価高が続くなかで消費者の節約志向は続くと見込んで、昨年から４品目値下げした。「鮨よしたけ」が監修する人気商品「招福海鮮恵方巻」も、コメの量を抑えて４５４円値下げした。

担当者は「豪華な商品とお得な商品で、消費者の好みは二極化している。需要にあわせて楽しんでもらえれば」としている。