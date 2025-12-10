Amazonにてガーミンのスマートウォッチが特別価格で販売されている。期間は12月23日23時59分まで。

対象商品には、フラッグシップモデル「fenix 8」や、スマート起床アラーム搭載の「vivoactive 6」、薄型大画面ディスプレイ搭載の「Venu X1」など、各種モデルがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

ガーミン（GARMIN）フラッグシップモデル fenix 8 SAPPHIRE AMOLED 51mm/47mm/43mm

本商品は、GarminのフラッグシップGPSウォッチ。毎日の健康管理やスポーツの記録まで、データを計測・分析し、ユーザーに合ったアドバイスを提案する。Suica機能や株価チェックをはじめ、睡眠やストレスの管理、スマホの通知もスケジュール管理も行なえる。また、マルチスポーツ機能搭載で、ランニングやゴルフ、登山、マリンスポーツやスノースポーツなど、いくつものスポーツに対応する。さらに、内蔵スピーカー・デュアルマイクによる音声コマンドやLED フラッシュライトダイビング機能を搭載。

スマートウォッチモード稼働時間は10日間、GPSモード稼働時間は28時間使用できる（常時ディスプレイ表示モードの場合は稼働時間は短くなる）。

GARMIN（ガーミン） vivoactive 6 フィットネスGPSウォッチ

本商品は、睡眠管理機能を搭載したフィットネスGPSウォッチ。コーチ付きの睡眠モニタリングを搭載、睡眠の質を100点満点で採点する「睡眠スコア」がわかるだけでなく、スコアを改善するために必要な睡眠時間や、ユーザーに合わせた睡眠の改善アドバイスが受けとれる。さらに、睡眠に合わせて適切な時間に起床を促すスマートアラームも搭載。

さらに関節周りのトレーニングや、ウォーキングプラン提案もユーザーにあわせて提案してくれる。また、心拍数やストレス計測、日々の体力が測定できるだけでなく、マルチスポーツ機能も搭載されている。

スマートウォッチモードは11日間、GPSモードでは約21時間使用できる。