【Nintendo Switch 2版「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」】 12月10日 発売 価格：7,260円

画像はSwitch版のもの

Bethesda Game Studiosは12月10日、Nintendo Switch 2版「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition（Skyrim）」を発表した。同日より購入可能で、価格は7,260円。

「Skyrim」は、ベセスダが展開するRPG「The Elder Scrolls」シリーズ5作目のソロプレイ専用アクションRPG。2016年11月にリマスター版の「Special Edition」、2022年9月にはCreation Clubコンテンツを追加した「Anniversary Edition」がリリースされており、発売から14年が経った今でも多くのゲーマーが「Skyrim」をプレイしている。

筆者は2011年の発売当時に「Skyrim」をクリア。その後も2017年発売のPlayStation VR版をプレイしており、今回のSwitch2版の発売を知り「Skyrim」熱が再び高まっている。今回は「Skyrim」のアートディレクターを担当し、現在はBethesda Game Studiosのクリエイティブディレクターを務めるマット・カロファノ（Matt Carofano）氏にインタビューする機会を得られた。Switch2版「Skyrim」で気になるところや開発当時の様子を伺ってきたので、本稿ではその模様をお届けしていく。

Switch2版「Skyrim」はDLSS＆マウス操作対応に

【Nintendo Switch 2 Launch Trailer - Skyrim Anniversary Edition】

まずは発売から14年が経った今、改めてNintendo Switch 2で「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」をリリースすることになった理由を尋ねた。この質問に対し、マット氏は「任天堂のファンと協力してSwitch版『Skyrim』をリリースした時は、本当に素晴らしい結果を得ることができました。そして2025年、新ハードのSwitch2がリリースされた時、私たちは全く新しい層のゲーマーがSwitch2で『Skyrim』を体験する可能性があることに気づいたのです」と述べ、新たな「Skyrim」ファンの獲得の可能性を語ってくれた。

Switch2版のパフォーマンスについては「NVIDIA DLSSをサポートしたことでより解像度の高い映像表示が可能になりました。また、ゲームのロード時間も大幅に改善しましたし、全体的により最適化されて、かなり快適に遊べるようになっています」と自信を見せたほか、続けて「Joy-Con 2のマウス操作も使用できます」と、Switch2ならではの要素を網羅していることが明かされた。

「Skyrim」にあったらよかった要素は“クラフティングシステム”

「Skyrim」のアートディレクターを担当したマット氏に、当時の開発現場の様子を聞いてみると「『Skyrim』を制作していた当時、私たちは同じコンソールで同じエンジンを使ったプロジェクトを既に2本完成させていました。2006年発売の前作『Oblivion』と2008年発売の『Fallout 3』です。これらを開発したチームで挑んだので、自分たちが何をすべきか分かっていて、非常に上手く連携していたので『Skyrim』は私たちにとってはるかに良いものになりました」と振り返った。

「Skyrim」は魅力的なタイトルではあるが、2011年に発売されて既に14年が経っている。今振り返って「Skyrim」に“搭載されていたらよかったと思うシステム”はあるかと尋ねたところ、マット氏は先にフォローとして「『Skyrim』は14年前のタイトルですが、ビジュアル面についてはグラフィックを徹底的に見直した『Special Edition』を2016年に発売しており、その出来栄えは非常に気に入っていますし、そのアップデートがSwitch2版にも適用されています」とし、ビジュアル面の魅力を改めて強調した。

その上で、あくまでもマット氏個人の見解とした上で、機能面において「『Fallout 4』などにあるようなクラフティングシステムですね。パーツを漁って、新たな武器を作ったり、カスタムしたり、常に新しいものを探し続けられる最高の機能の一つだったので、こういう要素がもう少し『Skyrim』にもあればよかったと思います」と語ってくれた。

今回Switch2で発売される「Skyrim」は、2022年に登場した最新の「Anniversary Edition（AE）」となる。AEの特徴の一つである公式MOD「Creation Club」については「500種類以上のアイテムやアビリティなどが含まれており、プレーヤーのゲーム体験をさらにカスタマイズするためのコンテンツを用意しています」とその魅力を教えてくれた。

Switch2版「TESV: Skyrim」はゲーム本編、3つの拡張コンテンツ、公式MOD「Creation Club」が含まれている

「TES6」は鋭意開発中。“Welcome back Skyrim fans”

インタビューも終盤に差し掛かり、ここからは「The Elder Scrolls」シリーズのファンとしての質問を投げかけた。一つ目は「The Elder Scrolls」シリーズのリメイクの方針についてだ。筆者は「The Elder Scrolls」シリーズの中で2作目「Daggerfall」、1作目「Arena」はシステムが難解な印象があり、日本語化もされていないためプレイしたことがない。

もし、これらのリメイクが出たらじっくり遊んでみたいと思い尋ねたところ、マット氏は「現時点では、過去作のリメイクについて発表や計画はなく、これ以上の情報はありません」とした。

2025年4月に発売された「The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered」では正式に日本語対応を果たした

もう一つはもちろん、待望の最新作「The Elder Scrolls VI」についてだ。マット氏は苦笑いを見せつつ「私たちが『TES6』の開発に一生懸命取り組んでいるということ以外、まだ多くを語ることはできません。私たちが何をしてきたかを非常に詳細に説明し、共有できる時が来るでしょう。次の章についてもっと話せたらと思いますが、それはまた別の機会にしましょう」との回答にとどまったが、現在も鋭意開発中であることは確認できた。

2018年6月のE3で発表された「The Elder Scrolls VI」

最後に久しぶりに「Skyrim」をプレイするファン、新たにSwitch2で「Skyrim」をプレイするファンにコメントを求めると、マット氏は「私たちは『Skyrim』をSwitch2で提供できることに興奮しています。長年にわたり『Skyrim』を愛してくださっているすべてのファンに、このゲームを再びお届けできることは、本当にエキサイティングなことです。これほど長く愛されている作品に携われたことは非常に光栄です」と興奮気味に語ってくれた。

続けて「本作はSwitchでプレイできるこのゲームの最高のバージョンだと確信しています。大変楽しみにしています。『Skyrimファンよ、おかえりなさい（Welcome back Skyrim fans）』長年にわたるすべての愛とサポートに感謝し、今後もゲームを楽しんでくれることを願っています」としてインタビューを締めくくった。

Switch2版は「Skyrim」を再びプレイする絶好のタイミング

ここまで、Nintendo Switch 2版「The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition」について、Bethesda Game Studiosのクリエイティブディレクターであるマット・カロファノ氏のインタビューをお届けしてきた。「Skyrim」が非常に息の長いアクションRPGであることは確かで、筆者の友人が今でも「Skyrim」を楽しくプレイしているほか、YouTubeなどで「Skyrim」の配信を行なっている人も多く見られる。

これまで「Skyrim」を触れたことのない人にとって、今回のSwitch2版はプレイしてみるいいきっかけの一つとなるだろう。というのも、冒頭で触れた通り「Skyrim」はシリーズに詳しくない初心者であっても、非常に分かりやすい世界観とストーリーを持っているからだ。「選ばれし者」が世界を救うために旅をするというのは、異世界モノなどが好まれる日本のゲーマーにとって刺さる内容と言える。

これまで海外タイトルということで何となく敬遠していた人、シリーズのお約束の一つである「囚人スタート」でやめてしまった人、筆者のように数年ぶりに「Skyrim」を遊んでみる人にとって、Switch版は絶好のタイミングだ。是非、久しぶりに「選ばれし者」としてスカイリム地方を満喫する旅に出てみてほしい。

