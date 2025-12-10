¡Ú¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È¡Û¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Æ¡õ¥Ç¥à¡¼¥¹¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡× 12¡¦16¸å³Ú±à¤Ç¥Ä¥¤¥ó¥²¡¼¥ÈÄ©Àï¤Ø
¡¡¥É¥é¥´¥ó¥²¡¼¥È£¹Æü¤Î²£ÉÍÂç²ñ¤Ç¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥Þ¥ó¥Æ¡Ê£³£³¡Ë¤È¥Ç¥à¡¼¥¹¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ä¥¤¥ó¥²¡¼¥È²¦¼Ô¤Î£Ò£é£é£é£ô£á¡Ê£²£¸¡Ë¡õ£Ê£Á£Ã£Ë£Ù¡¡£Ë£Á£Í£Å£É¡Ê£²£¶¡Ë¤ËÄ©ÀïÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¥ë¥¤¥¹¡õ¥Ç¥à¡¼¥¹¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢Âè£±»î¹ç¤ËÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö½é¤Ï²¦¼ÔÁÈ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£Ò£é£é£é£ô£á¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ë¤è¤ê·ç¾ì¤·¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÂÇ½Ð¾ì¤ÎÉÛÅÄÎ¶¡õ£Ê£Á£Ã£Ë£Ù¤È·ãÆÍ¡£°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ÎºÇ¸å¤Ï¥Ç¥à¡¼¥¹¤¬£Ë£Á£Í£Å£É¤ò¥Ð¥é¥²¥µ¡Ê¥¥óÆù¥Ð¥¹¥¿¡¼¡Ë¤ÇÄÀ¤á¡¢£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥ë¥¤¥¹¤Ï¡¢£¶Æü¤Î»¥ËÚÂç²ñ¤Ç£Ë£Á£Í£Å£É¤«¤é¤â¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤òÆ§¤Þ¤¨¡Ö£Ë£Á£Í£Å£É¡¢»¥ËÚ¾¡¤Ã¤¿¡£º£Æü¥Ç¥à¡¼¥¹¾¡¤Ã¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤¬¥Ä¥¤¥ó¥²¡¼¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤ÈÄ©Àï¤òÄ¾ÁÊ¡££Ë£Á£Í£Å£É¤Ï¡ÖÄ´»Ò¤Î¤¤¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Í¤¨¤¾¡¢¥Ð¥«ÌîÏº¡££±²ó¤ä£²²ó¾¡¤Ã¤¿¤°¤é¤¤¤Ç¡¢¤³¤Î¥Ä¥¤¥ó¥²¡¼¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¼è¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Ê¤è¡¢¥Ð¥«¡£²¶¤È£Ò£é£é£é£ô£á¤¬¥á¥¥·¥³¿ÍÁê¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢Ä«ÈÓÁ°¤Ê¤ó¤À¤è¡×¤È¼õ¤±¤ÆÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡´Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿ÀÆÆ£Î»£Ç£Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢£±£¶Æü¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤¬·èÄê¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÏÁá¤¯¤â°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÊ·°Ïµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£