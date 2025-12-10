ドラゴンゲート９日横浜大会の「第９７代オープン・ザ・トライアングルゲート王座決定リーグ戦」で「我蛇髑髏」の箕浦康太（２６）、ジェイソン・リー（３３）、ＫＡＩ（４２）組が勝利しベルト奪取へ弾みをつけた。

帆希の長期欠場を受け、前王者「ＰＳＹＰＡＴＲＡ（サイパトラ）」の帆希＆シュン・スカイウォーカー＆ギアニー・ヴァレッタがベルトを返上したことを受けて本リーグ戦開催。ここまで１勝１敗の我蛇髑髏はこの日「ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ」の豹＆Ｂｅｎ―Ｋ＆望月ジュニアと激突した。

試合は両軍リングに入り乱れるカオスな展開に。一時はＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥの好連係に苦戦を強いられたが、孤立させたジュニアにチーム全員で合体パワーボムをさく裂させ逆転に成功。続けて箕浦とジェイソンが合体フェースクラッシャーをジュニアに決めると、最後はＫＡＩがメテオインパクト（変型みちのくドライバーII）で３カウントを奪った。

我蛇髑髏はこれで２勝１敗の勝ち点４とした。横浜出身のＫＡＩは試合後マイクを握ると「横浜が生んだスーパースターの大勝利だ！」と絶叫。悪魔のような笑い声を上げた。

さらに次回３月の横浜大会に向けて「俺たち我蛇髑髏がトライアングルゲート王者としてここ俺の地元横浜に凱旋してやるからな」とベルト獲りを予告。「ドリームゲート大王者の菊田（円）、俺、箕浦康太、ジェイソン・リーが長期政権を築き上げてやるからな。お前ら楽しみにしとけよ」と怪気炎を上げていた。