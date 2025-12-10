¥µ¥Ö¥¹¥¯ÁíºÆÀ¸²ó¿ô10²¯±Û¤¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦Re:inc.¡¢¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¡×¥«¥Ð¡¼
¥µ¥Ö¥¹¥¯ÁíºÆÀ¸²ó¿ô10²¯±Û¤¨¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡ÖRe:inc.¡×¤¬¡¢Âè4ÃÆÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ØFLY-DAY CHINATOWN¡Ù¤ò12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼5Ì¾¤È¡¢±ÇÁü¡¦¥¢¡¼¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥ï¡¼¥¯¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤ë·Á¤ËÂª¤ï¤ì¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬ÆÃÄ§¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢Re:inc.¡£
¾ðÊó¤äÁªÂò»è¤ÎÂ¿¤µ¤ËÈè¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹¼Ò²ñ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½Âå¡£¡ÖÀµ²ò¡×¤ËÇû¤é¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ËÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¿¤Á¤¬ÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁªÂò¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡É¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡É¤ËÀ¸¤¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òÍ¿¤¨¤ë²»³Ú¡¦Â¸ºß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÈà½÷¤¿¤Á¡£
º£²ó¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¡ÖFLY-DAY CHINATOWN¡×¤Ï¡¢J-POP¤ÎÎÉ¤µ¤òÀ¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ¼õ¤±·Ñ¤°¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¡ÖPlastic Love¡×¤Î¥«¥Ð¡¼¤ËÂ³¤¡¢Áª¤Ð¤ì¤¿¥«¥Ð¡¼¥½¥ó¥°ÂèÆóÃÆ¡£ÎÉ¼Á¤Ê¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤È¸À¤¨¤ÐÉ¬¤º¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ëÍè¤ë»ê¹â¤ÎÌ¾¶Ê¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥ó¥¹&¥Ü¡¼¥«¥ëÅª²ò¼á¤Ç¥«¥Ð¡¼¡£¥Ç¥£¥¹¥³´¶¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¾¯¤·¸¶¶Ê¤È°ã¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ËËÜ³ÊÅª¤Ê¿¶¤êÉÕ¤±¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Re:inc.¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Õ¥é¥¤¥Ç¥£¡¦¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¿¥¦¥ó¡×¤Î²ò¼á¤È¸À¤¨¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Official HP https://reinc-official.com/
