¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¼ç±é¡¢AIºÛÈ½´±Áê¼ê¤ËÌµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡½¡½¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼±Ç²è¡ØMERCY¡ÙËÜÍ½¹ð
¡¡¡Ø¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ù¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡Ù¡Ê2026Ç¯1·î23Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤ÎºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü¤È¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬Á´À¤³¦¤Ç°ìÀÆ¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡ØMERCY¡¿¥Þ¡¼¥·¡¼¡¡AIºÛÈ½¡ÙºÇ¿·Í½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¶§°ÈÈºá¤ÎÁý²Ã¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¸·³Ê¤Ê¼£°ÂÅýÀ©¤Î¤¿¤á¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤¬»ÊË¡¤òÃ´¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶áÌ¤Íè¡£ÉÒÏÓ·º»ö¥ì¥¤¥ô¥ó¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡¢ºÊ»¦¤·¤ÎÍÆµ¿¤ÇAIºÛÈ½½ê¡Ö¥Þ¡¼¥·¡¼ºÛÈ½½ê¡×¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤ë¡£¤¨¤óºá¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤¬¡¢³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»ö·ïÁ°¤ÎÃÇÊÒÅª¤Êµ²±¤Î¤ß¡£Èà¤¬Ìµ¼Â¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Í±Í½¤Ï90Ê¬¡£AI¤¬»ÙÇÛ¤¹¤ëÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤«¤é¾Úµò¤ò½¸¤á¡¢AIºÛÈ½´±¤¬»»½Ð¤¹¤ë¡ÈÍºáÎ¨¡É¤òµ¬ÄêÃÍ°Ê²¼¤Ë²¼¤²¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Â¨ºÂ¤Ë½è·º¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤Î¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ð±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥¤¥ô¥ó·º»ö¡Ê¥¯¥ê¥¹¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ë¤¬¤«¤Ä¤ÆÆ±Î½¤ò¶§°ÈÈºá¤Ç¼º¤¤¡¢¤½¤ÎÈÈ¿Í¤¬ÌµºáÊüÌÈ¤È¤Ê¤Ã¤¿²áµî¤òÇØÉé¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤è¤ê¸·³Ê¤ÊAI»ÊË¡¤ÎÀ©Äê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÇØ·Ê¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎËÜ¿Í¤¬¡¢ÈéÆù¤Ë¤âAIºÛÈ½¤ÎÈï¹ð¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢AIºÛÈ½´±¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¡Ê¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤¹¤ëÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¡£¼«¤é¤ÎÌµ¼Â¤Î¾Úµò¤òÃµ¤½¤¦¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç°Ç¿¼¤¤»ö¼Â¤Þ¤Ç¤â¤¬Ë½¤«¤ì¡¢¥ì¥¤¥ô¥ó¼«¿È¤ÎÁ±°¤âÛ£Ëæ¡Ê¤¢¤¤¤Þ¤¤¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡AIºÛÈ½´±¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¤ò±é¤¸¤ë¥ì¥Ù¥Ã¥«¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢¡Ø¥°¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥Þ¥ó¡Ù¡Ø¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡§¥¤¥ó¥Ý¥Ã¥·¥Ö¥ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¡ØDUNE¡¿¥Ç¥å¡¼¥ó º½¤ÎÏÇÀ±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÉ¾²Á¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£¿Í´Ö¤Î´¶¾ð¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤AIºÛÈ½´±¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÌÌ¤Î¤ß¤ÇÊª¸ì¤ò¹½ÃÛ¤·¤¿°Û¿§¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Øsearch¡¿¥µ¡¼¥Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥Æ¥£¥à¡¼¥ë¡¦¥Ù¥¯¥Þ¥ó¥Ù¥È¥Õ¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ª¥Ã¥Ú¥ó¥Ï¥¤¥Þ¡¼¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡¦¥í¡¼¥ô¥§¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¡¡Æ±»þ²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ï¡¢Èï¹ð¿ÍÀÊ¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤¿¥ì¥¤¥ô¥ó·º»ö¤È¡¢Îä¤ä¤ä¤«¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ëAIºÛÈ½´±¥Þ¥É¥Ã¥¯¥¹¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢ÇúÇË¤µ¤ì¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë·²¤ä¶õÈô¤Ö¥Ð¥¤¥¯¡¢¶ÛµÞ½ÐÆ°¤¹¤ë¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¶ÛÇ÷´¶¤ËËþ¤Á¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µÞÂ®¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ëAI¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀµµÁ¡×¤È¡ÖºÛ¤¡×¤Îºß¤êÊý¤òÌä¤¦ËÜºî¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¹ï¡¹¤ÈÇ÷¤ëÀ©¸Â»þ´Ö¤ÎÃæ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥ê¥é¡¼¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯¸ø³«ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
