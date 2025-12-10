9人組グローバルグループ、＆TEAMのK（28）が、このほど日刊スポーツなどの取材に応じた。＆TEAMは今年、日韓両国でミリオンを達成し、NHK紅白歌合戦初出場が決定。個人ではTBS世界陸上応援サポーターを務めるなど、国内外で大きな飛躍を遂げた。

今年1年を、漢字1文字で「蕾（つぼみ）」と表した。バラエティー番組での活躍や世界陸上の中継での的確なコメントで注目を浴び、個人の知名度も急上昇。「個人の活動をする理由は＆TEAMのため。僕の名前を知ってもらえて、チームに還元できた」と語り「グループでも日韓ミリオンを達成して、自信がついて余裕も生まれた」と胸を張った。

自身の活躍にうなずきつつ「陸上では調子が良いときこそケガをすると言われている」と貪欲に先を見据える。「来年も今まで通り謙虚に一生懸命頑張って、この蕾を大きな花にしたい。世界中のファンの方に会いに行きたいので、ワールドツアーがやりたい」とさらなる野望を語った。

大みそかには初の紅白歌合戦が控える。「運良く、LUNE（ファンの総称）の皆さんに恩返しできた」と感謝を口にし、「出番は長くないかもしれないが、こんなにステージに真摯（しんし）なチームがあることを伝えたい」と力強く意気込んだ。【野見山拓樹】