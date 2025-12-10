T.N.Tが1stシングル「未来へ/I Don′t Care」をリリース！収録曲「未来へ」のMVもフル公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

手越祐也（Vo）、Furutatsu（Ba）、kyohey（Dr）の3名で結成されたロックバンド、T.N.Tが、12月10日に1stシングル「未来へ/I Don’t Care」をリリース。各種音楽配信サービスで配信もスタートした。

楽曲リリースに合わせて、収録曲「未来へ」のMV（フルバージョン）もYouTubeで公開された。

■収録曲「未来へ」は『第104回全国高等学校サッカー選手権大会』応援歌

「未来へ」は、今年度開催される『第104回全国高等学校サッカー選手権大会』の応援歌。

さらに、T.N.Tが2026年1月12日に東京・国立競技場で行われる同大会の決勝戦の舞台で、応援歌ライブを実施することが決定した。決勝戦をT.N.Tが熱く盛り上げる。

なお、T.N.Tは1月から初のワンマンツアー『THE NEXT TRIGGER』を開催する。

■リリース情報

2026.12.10 ON SALE

SINGLE「未来へ/I Don’t Care」

2026.12.10 ON SALE

DIGITAL SINGLE「未来へ/I Don’t Care」

