T.N.Tが1stシングル「未来へ/I Don′t Care」をリリース！収録曲「未来へ」のMVもフル公開
手越祐也（Vo）、Furutatsu（Ba）、kyohey（Dr）の3名で結成されたロックバンド、T.N.Tが、12月10日に1stシングル「未来へ/I Don’t Care」をリリース。各種音楽配信サービスで配信もスタートした。
楽曲リリースに合わせて、収録曲「未来へ」のMV（フルバージョン）もYouTubeで公開された。
■収録曲「未来へ」は『第104回全国高等学校サッカー選手権大会』応援歌
「未来へ」は、今年度開催される『第104回全国高等学校サッカー選手権大会』の応援歌。
さらに、T.N.Tが2026年1月12日に東京・国立競技場で行われる同大会の決勝戦の舞台で、応援歌ライブを実施することが決定した。決勝戦をT.N.Tが熱く盛り上げる。
なお、T.N.Tは1月から初のワンマンツアー『THE NEXT TRIGGER』を開催する。
■リリース情報
2026.12.10 ON SALE
SINGLE「未来へ/I Don’t Care」
