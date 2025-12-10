　10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては204.90円高。出来高は5346枚となっている。

　TOPIX先物期近は3403ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.08ポイント高で推移。


○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 50860　　　　　 +10　　　　5346
日経225mini 　　　　　　 50865　　　　　 +30　　　 85731
TOPIX先物 　　　　　　　　3403　　　　　　+9　　　　4734
JPX日経400先物　　　　　 30745　　　　　 +75　　　　 382
グロース指数先物　　　　　 668　　　　　　+3　　　　 468
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース