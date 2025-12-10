日経225先物：10日0時＝10円高、5万860円
10日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比10円高の5万860円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万655.1円に対しては204.90円高。出来高は5346枚となっている。
TOPIX先物期近は3403ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は18.08ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 50860 +10 5346
日経225mini 50865 +30 85731
TOPIX先物 3403 +9 4734
JPX日経400先物 30745 +75 382
グロース指数先物 668 +3 468
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
