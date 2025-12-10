【ねないこ だれだ おばけたちが集う 光るアクリル時計BOOK】 12月10日 発売 価格：3,938円

宝島社は、書籍「ねないこ だれだ おばけたちが集う 光るアクリル時計BOOK」を12月10日に発売する。価格は3,938円。

本書は、絵本「ねないこ だれだ」に登場するおばけたちが集まった限定デザインのアクリル時計が付いたムック。

アクリル時計は文字盤の一部がクリアなデザインとなっており、ほどよい透け感で、ダイニング、リビング、寝室、子ども部屋など、場所を選ばずに飾れる。蓄光仕様で、暗闇ではおばけたちが緑色に光るので楽しさが倍増。昼と夜、それぞれのおばけたちの世界を堪能できる。フック付きの壁掛けタイプで、重さは約124gと軽量なので、使いやすさもポイントとなっている。

「ねないこ だれだ おばけたちが集う 光るアクリル時計」

サイズ：約19.6×20.4×3.8cm（縦×横×厚さ［最大］）

重さ：約124g

※単3形乾電池1本使用（別売り）

※アクリル時計以外は商品に含まれません

※誌面掲載の情報は、2025年10月現在の編集部調べによるものです。本誌発売後、仕様や価格などが変更になる場合があります。あらかじめご了承ください。また、品切れ・欠品の際はご容赦ください。

「ねないこ だれだ」せな けいこ 作・絵 福音館書店 刊@Kaoru Kuroda