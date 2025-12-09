「じゃあ、あんたが作ってみろよ」最終話 勝男（竹内涼真）＆鮎美（夏帆）の決断に「泣ける」「びっくり」の声 “約10分”2人芝居にも注目集まる【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/09】女優の夏帆と俳優の竹内涼真がW主演を務めるTBS系火曜ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（毎週火曜よる10時〜※拡大SP）の最終話が、9日に放送された。夏帆演じる鮎美と竹内演じる勝男の決断に、反響が寄せられている。＜※ネタバレあり＞
【写真】TBS火10「あんたが」鮎美（夏帆）ピンク髪から雰囲気ガラリ
原作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画（ぶんか社）。プロポーズ直後に別れてしまった山岸鮎美（夏帆）と亭主関白思考な海老原勝男（竹内）が、「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の成長＆再生ロマンスコメディとなっている。
互いに本音や自分の弱い部分ををさらけ出し、もう一度交際をスタートした勝男と鮎美。鮎美は飲食店での職探しをしながら、勝男の家でともに食事をとるように。ある日、鮎美が飲食店の開業に向けお金の計算をしていると、見かねた勝男が「俺こういうの得意だから」と“支えたい”という思いが先走り口にしてしまう。これに鮎美は「自分でやりたい」と答え、2人の間には気まずい空気が。これをきっかけに距離を置くようになってしまう。
その後、再び勝男の家を訪ねてきた鮎美は「私は、誰かの後ろじゃなくて、横に立てる自分でいたい。だから今は、ちゃんと自分で向き合って、自分の足で立てるようになって、それでお店を出したい」と思いを吐露。これに勝男は「俺は、何回も鮎美に助けられてきたんだね。だから、今度は俺が助けてあげたいって思ったんだと思う。『支える』って言葉は違ったんだね」と語り、沈黙の後「よし、決めた。終わりにしよう」と2人の関係に区切りをつけることを決断した。
その後のエピローグでは、プロジェクトのプレゼンを成功させる勝男と、自身のお店を間借りでスタートさせた鮎美の姿が。同じ街で、別々の道を歩む2人の様子が描かれた。
勝男と鮎美が下した別々の道を進んでいくという決断に、視聴者からは「泣ける」「前向きな決断とは分かっていても悲しい」「別れちゃうんだ…びっくり」「納得の結末」「同じ街にいればきっといつかまた出会うよね」「現代的なラスト」など、さまざまな反響が。また、別れを決断するまでの約10分に及ぶ2人芝居に「圧巻のお芝居」「2人だからこそできるシーン」「演技力のぶつかり合い」といった声も寄せられている。（modelpress編集部）
