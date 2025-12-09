ミャンマー国軍が年末から実施する総選挙をめぐり、現地での人道支援に携わる一般社団法人「日本ミャンマー未来会議」（福岡県）は８日、ミャンマー人を対象とした世論調査の結果を公表した。

民主派勢力が排除されていることなどを背景に、９８・７８％が選挙の正統性を認めず「受け入れられない」と回答した。

調査は民主派勢力から依頼を受けた同法人が１１月にオンラインで実施し、ミャンマー国内外に住む約３万２０００人が回答した。

総選挙で政治的混乱の解決ができると思うかとの問いには、９８・６６％が「全く思わない」と回答。国軍の政治関与に関しては７５・１４％が「全く関与すべきでない」とし、２１・８５％が安全保障など「限定的な関与」にとどめるべきだとした。

８日に都内で同法人が開いた記者会見では、民主派勢力「国民統一政府（ＮＵＧ）」の財務相を務めるティン・トゥン・ナイン氏が調査結果に触れ、「国民が軍事政権による総選挙を不当だと考えていることを具体的に説明する根拠になる」と歓迎した。

ミャンマーで総選挙が行われるのはアウン・サン・スー・チーさん率いる民主派政党が圧勝した２０２０年以来。国軍は今回、民主派政党を排除して強引に選挙を実施し、民政移管をアピールする狙いとみられる。