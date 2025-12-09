ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国宇宙船「神舟21号」乗組員、1回目の船外活動を完了 中国宇宙船「神舟21号」乗組員、1回目の船外活動を完了 中国宇宙船「神舟21号」乗組員、1回目の船外活動を完了 2025年12月9日 23時32分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の張陸（ちょう・りく）飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸） 【新華社北京12月9日】中国の宇宙ステーションに滞在する有人宇宙船「神舟21号」の乗組員は9日、1回目の船外活動を無事完了した。「神舟20号」帰還モジュールの窓の点検や撮影などを実施した。９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された「神舟２０号」帰還モジュールの窓の点検や撮影を行う張陸飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された張陸飛行士に設備を渡す武飛（ぶ・ひ、上）飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の武飛飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の張陸飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の張陸飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸）９日、北京航天飛行制御センターのモニターに映し出された船外活動中の張陸（左）、武飛両飛行士。（北京＝新華社記者／劉芸） リンクをコピーする みんなの感想は？