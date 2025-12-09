「レンタルなんもしない人」が、依頼者から聞いたという衝撃の“復讐計画”を明かし、その恐ろしい内容にスタジオが凍りついた。

『ナオキマンの都市伝説ワイドショー』はYouTube登録者数累計380万人を超える都市伝説系人気YouTuber・Naokimanの初冠番組。Naokimanのもとに都市伝説好きの有名人が集結し、昨今話題のニュースをキッカケに、真偽不明の噂を『愛とロマン』をもって楽しく語り合うエンターテイメントショーだ。

12月9日の放送回では「ヒトコワ都市伝説SP」として、ゲストたちが実体験を披露。完全版では、7年間で7000件以上の依頼を受けてきた「レンタルなんもしない人」が、「誰にも話せない話を聞いてほしい」という30代前後の女性からの依頼内容を語り始めた。

その女性は、幼少期から優秀な姉と比較され、両親や姉本人からも蔑ろにされてきたという。大人になっても姉からの嫌がらせは続き、結婚相手や式場を馬鹿にされたり、招待した結婚式を欠席されたりと、酷い扱いを受け続けてきた。

しかし、女性は「今はめちゃくちゃ楽しく生きている」と語ったという。その理由は、姉夫婦と同居していた時期に起きたある出来事にあった。

なんと女性は、姉の夫から言い寄られ、逃げ場のない状況で関係を持ってしまっていたのだ。その後も肉体関係は継続したが、女性はただ受け入れるだけでなく、姉の夫とのLINEのやり取りや不貞行為の写真を全て証拠として保存していた。

現在、姉は妊活中だというが、女性は「子供が産まれて幸せの絶頂になった時に（証拠を）突きつけて、姉夫婦を破滅させる」と計画。その計画を立てている時が「すごく楽しくてワクワクする」とニコニコしながら語っていたという。

「一番幸せな時に壊すのが一番傷つく」という女性の執念深い復讐心に、ラランドのサーヤも「うわぁ…」と戦慄していた。

