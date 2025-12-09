お互いが変化した先に、変化したからこその別れがある。変化できたからこそ、名残惜しくても怖くても手放せるものがある。勝男（竹内涼真）と鮎美（夏帆）がそんなことを身をもって教えてくれた『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）最終話。

参考：夏帆×竹内涼真『じゃあ、あんたが作ってみろよ』クランクアップ 「最高のチームになった」

今話もそこかしこに“変化”はちりばめられる。会社を出勤停止になり、上司から今頃落ち込んで何も手につかなくなっているに違いないと心配される勝男が、実は自宅でぶり大根を作っていたり。勝男の頑固親父は妻のご飯のおかわりも渋々引き受け、孫には好きな色のランドセルを選ばせるようになっていたり。就職活動を頑張る鮎美に勝男が手料理を振る舞ったり。全てが鮮やかに逆転し変わっていく。

もう一度関係をやり直した勝男と鮎美の関係性は居心地が良いところに収まるのかと思いきや、自立したい今の鮎美には、それを一身に支えたいというありがたいはずの勝男からの申し出がどうにも絶妙にフィットしない。

思えば、勝男は鮎美にフラれたことをきっかけに料理を始め、後輩たちのサポートもあって、自身のかなり偏りがある狭い世界をこじ開けられ拡張してきた。鮎美に自分の手料理を食べてもらいたくて日々腕を磨いてきた。

一方の鮎美は、誰かに選ばれることと誰かに守られることばかりを優先してしまう自分を脱して、本当の自分だけの“好き”を見つけるために紆余曲折を繰り返す。そもそも目的が全く違った2人の自己変革がうまくフィットし交わったかに見えたし、実際以前の彼らよりも会話の内容もずいぶん変わり、対等でお似合いな関係が築けていたかに見えた。

事あるごとに「鮎美、困ったことがあったら言って」という勝男からの声かけに「困ってない」と控えめに返す鮎美のコミュニケーションも微笑ましいものかに思えたが、彼女が本当に自分1人で立って進みたい時に、勝男は悪気なく鮎美の声を奪ってしまう。彼女の考えに耳を傾けるのではなく、レクチャーする側に回ろうとしてしまう。

自分がやりたいことが見え始めた鮎美に、家賃のことや生活全般を支えたいという勝男からの先回りの申し出に彼女自身も一瞬心揺らぐような表情を見せていたが、その生温かく依存性の高い好意が自分たちをダメにしてしまうことを、鮎美ももう十分に学んでいたのだろう。

「勝男さん、これは自分でやりたい」と一線を引いた鮎美は、“支えたい”という好意や善意を引っ提げた勝男に、悪気なく土足で自身の世界に踏み入られた気持ちになってしまったのかもしれない。

「私は誰かの後ろじゃなくて横に立てる自分でいたい。だから今はちゃんと自分と向き合って自分の足で立てるようになって、それでお店を出したい。今の自分だからできることをしたい」

そう伝えた鮎美は「勝男さんの横に立てる自分でいたい」とは言わなかった。勝男のために成長するのでも、ハイスペ彼氏の勝男に釣り合う彼女になるために切磋琢磨するのでもない。「自分は自分」「これが私」と言える私であるために自分の力でとにかくやってみたい。そんな鮎美の邪魔をしたくはない、本当の意味で彼女を応援したいと、この関係を終わりにすることを選んで手放せた勝男は、やっぱり良い奴に違いない。互いに嫌いになったわけではない2人の別れの苦しさや切なさが充満するあの食卓シーンには、思わず飲み込まれてしまいそうになった。

「守りたい」「支えたい」以外の感情や行為こそが本当に好きな人のためになり、その幸せを願うことに繋がるのだと、自身の気持ちよりも相手のために終わりを選べた勝男に心からの拍手を送りたい。「俺は鮎美を応援する。鮎美はどこまでだっていける、大丈夫」と好きな相手の飛躍を祈りながら、その隣に自分がいられないことをなんとか受け入れ、決心したように言う勝男の不器用全開な愛情。それをしっかりと受け取り前進する鮎美という新しい2人の関係性が見られた。一方的に全くの心当たりもなしに拒絶されたプロポーズから“別れ”という選択は同じながらも、全く異なる2人の心情と現在地に、そこはかとない気持ちが湧いてくる。

お互いのおかげで変わることができた2人が、変化したからこそ、そしてこの先も変わり続けるために別々の道を選ぶ。一緒に過ごした時間も離れて過ごした時間もある2人だからこそできたこの決断に、妙に納得してしまった。そして、ついに高円寺から引っ越した勝男が一体どこに移り住むのか、無性に気になってしまう。

（文＝佳香／かこ）