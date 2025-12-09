東北地方と北海道を大きな揺れが襲ってから一夜明けた９日、震度６強を観測した青森県八戸市などでは被害が次々に明らかになった。

後発地震への備えを求める初の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」も発表され、冬の地震に見舞われた住民らは、不安と戸惑いの中で「できる備えを進めるしかない」と対策を急いだ。

海に近い八戸市江陽の商業施設「ショッピングセンターラピア」では入り口付近の壁がはがれ落ち、通路をふさいだ。９日は臨時休業し、日中には作業員らが片付けに追われた。

開店から３５年を迎える同施設は津波避難ビルに指定されている。同市の８日午後１１時の気温は２・１度。地震直後は、いてつく風が吹き付ける真冬の深夜に２００人近い人が屋上に避難した。今年７月に発生したカムチャツカ半島沖地震の際は営業中の店内ですぐに休むことができたが、営業時間外だった今回は安全確認が取れず、当初は店内に入れなかった。トイレも使えず途中で帰宅する人の姿が見られたという。

同市江陽の地区自主防災会の田辺隆会長（７５）は、はがれ落ちた壁を見て「こんなふうになってしまうのか」と驚いたという。後発地震の可能性もあり、「夜間や冬の避難想定に甘さがあった。これを機に市や防災会、ラピアで避難のあり方を考えたい」と話した。

同市河原木の八戸港フェリーターミナルでは、地中の水分が地表面に出てくる液状化現象が確認された。運営する公益財団法人「県フェリー埠頭（ふとう）公社」によると、敷地内には泥水があちこちにたまっており、１０日以降、泥の除去や地盤沈下について調査を検討する。

同県むつ市のむつ総合病院では入院病棟７階のスプリンクラーが破損。病棟の５〜７階が浸水し、入院患者１３３人を外来待合室などに一時的に移動させ、３６人を転院させた。災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）が出動したほか、県は９日午前１０時に海上自衛隊に災害派遣を要請した。浸水の影響で同病院は９日、全科で休診した。患者の移動に当たった女性看護師は「天井から滝のように水が降ってきて、くるぶしのあたりまで深さがあった」と振り返った。

震度５弱を記録し、７０センチの津波を観測した岩手県久慈市では、市立図書館の２〜３階で約２０冊が書棚から落ちた。「後発地震注意情報」の発表を受け、姉帯裕子館長（５６）は「避難の意識を高めるのに一役買うのかなと思う。普段からできる備えをやっていくしかない」と話した。

同県釜石市の中学校で教員を務める男性（２３）は、避難先の集会所で後発地震注意情報の発表を知った。「震災のような地震が起こる可能性があると知り、怖い気持ちだ。水や食料を蓄えたり長期の避難に備えて衣服をまとめたり、できる備えをしたい」と語った。