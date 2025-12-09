『ポケモンGO Fest』2026年に東京、シカゴ、コペンハーゲンで開催決定 サービス開始10周年で日程発表
スマートフォン向けゲーム『ポケモン GO』のリアルイベント『Pokemon GO Fest 2026』が、2026年に東京都内のベイエリア、シカゴ、コペンハーゲンで開催されることが決定した。イベントの詳細は後日発表される。
【写真】結婚したカップルも！『ポケモン GO』リアルイベントの様子
『ポケモン GO』はスマートフォン向けの位置情報ゲームアプリ。位置情報を活用することにより、現実世界そのものを舞台としてプレイでき、ポケモンを捕まえたり、バトルさせたりすることができる。日本では2016年7月22日にリリースされ、サービス開始時は新聞・テレビ・WEBなどさまざまなメディアで取り上げられ、2016年の『新語・流行語大賞』にノミネート。現在は世界150以上の国と地域で展開しており、10億ダウンロードを突破するなど世界中で愛され続けている。
今回のイベントは、サービス開始10周年を記念して開催されるもので、以下の都市・日程で、3つのリアルイベントが開催される。
■「Pokemon GO Fest：東京」、東京都内のベイエリア*
イベント日程：2026年5月29日から2026年6月1日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年5月25日から開始
*公園名など詳細情報は後日お知らせします。
■「Pokemon GO Fest：シカゴ」、グラント・パーク
イベント日程：2026年6月5日から2026年6月7日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月4日から開始
■「Pokemon GO Fest：コペンハーゲン」、フェレパーケン
イベント日程：2026年6月12日から2026年6月14日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月11日から開始
【写真】結婚したカップルも！『ポケモン GO』リアルイベントの様子
『ポケモン GO』はスマートフォン向けの位置情報ゲームアプリ。位置情報を活用することにより、現実世界そのものを舞台としてプレイでき、ポケモンを捕まえたり、バトルさせたりすることができる。日本では2016年7月22日にリリースされ、サービス開始時は新聞・テレビ・WEBなどさまざまなメディアで取り上げられ、2016年の『新語・流行語大賞』にノミネート。現在は世界150以上の国と地域で展開しており、10億ダウンロードを突破するなど世界中で愛され続けている。
■「Pokemon GO Fest：東京」、東京都内のベイエリア*
イベント日程：2026年5月29日から2026年6月1日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年5月25日から開始
*公園名など詳細情報は後日お知らせします。
■「Pokemon GO Fest：シカゴ」、グラント・パーク
イベント日程：2026年6月5日から2026年6月7日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月4日から開始
■「Pokemon GO Fest：コペンハーゲン」、フェレパーケン
イベント日程：2026年6月12日から2026年6月14日
チケット制の街中ゲームプレイは2026年6月11日から開始