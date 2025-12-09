『ポケモン Z-A』おおきいリザードン（オヤブン）配布 あいことば発表
ゲーム『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』の追加ストーリー・コンテンツの配信を記念して、「おおきいリザードン（オヤブン）」の配布が決定した。あわせて、あいことばが発表された。
【画像】デカすぎ！配布された『ポケモン Z-A』おおきいリザードン（オヤブン）
「おおきいリザードン（オヤブン）」は、『Pokemon LEGENDS Z-A』のゲーム内で「ふしぎなおくりもの」から「シリアルコード／あいことばで受け取る」を選ぶと受け取れる。
配信期間は2026年1月19日まで、あいことばは「B1G0006」。
『Pokemon LEGENDS Z-A』は人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にした新たな冒険体験ができ、ポケモンバトルもシリーズ史上初のポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘システムとなる。
『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』は、ＭＺ団（エムゼット団）の活躍により、平穏を取り戻したミアレシティ。しかし街では、謎のひずみが発生する新たな異変が起こっていた。
時を同じくして、主人公は謎の少女アンシャと、いたずら好きな幻のポケモン「フーパ」に出会う。フーパが不思議な力を発揮すると、謎のひずみは姿を変え、大きな異次元への入口に。主人公たちはその中へ飛び込んでいく。
たどり着いた先は、ミアレシティのようでミアレシティではない不思議な場所、「異次元ミアレ」。そこには、ミアレシティとは異なる生態の、強力なポケモンたちが生息している。異次元ミアレとは一体何なのか？進んだ先に待ち受けるものとは？ＭＺ団（エムゼット団）の新たな物語が始まる。
【画像】デカすぎ！配布された『ポケモン Z-A』おおきいリザードン（オヤブン）
「おおきいリザードン（オヤブン）」は、『Pokemon LEGENDS Z-A』のゲーム内で「ふしぎなおくりもの」から「シリアルコード／あいことばで受け取る」を選ぶと受け取れる。
『Pokemon LEGENDS Z-A』は人とポケモンが共存する街を目指し、都市再開発が進む「ミアレシティ」を舞台にした新たな冒険体験ができ、ポケモンバトルもシリーズ史上初のポケモンとトレーナーがリアルタイムで行動する戦闘システムとなる。
『Pokemon LEGENDS Z-A M次元ラッシュ』は、ＭＺ団（エムゼット団）の活躍により、平穏を取り戻したミアレシティ。しかし街では、謎のひずみが発生する新たな異変が起こっていた。
時を同じくして、主人公は謎の少女アンシャと、いたずら好きな幻のポケモン「フーパ」に出会う。フーパが不思議な力を発揮すると、謎のひずみは姿を変え、大きな異次元への入口に。主人公たちはその中へ飛び込んでいく。
たどり着いた先は、ミアレシティのようでミアレシティではない不思議な場所、「異次元ミアレ」。そこには、ミアレシティとは異なる生態の、強力なポケモンたちが生息している。異次元ミアレとは一体何なのか？進んだ先に待ち受けるものとは？ＭＺ団（エムゼット団）の新たな物語が始まる。